O călătorie la bordul mașinii timpului, prin istoria animației olandeze, la cea de-a 15-a ediție Animest

Seducătoare și revoluționară, în ultimii 100 de ani industria animației olandeze s-a dezvoltat într-un ritm impresionant, cucerind juriile marilor festivaluri ale lumii prin abordări temerare și tehnici inovatoare. Tot ea a dat viață primelor spoturi publicitare animate, generând o adevărată revoluție în advertising. O amplă retrospectivă dedicată influențelor majore pe care animația olandeză le-a manifestat, de-a lungul istoriei sale, asupra întregii industrii creative va fi prezentată la cea de-a 15-a ediție Animest, prin intermediul platformei de streaming a festivalului, în perioada 9-15 noiembrie. Secțiunea dedicată cuprinde 41 de scurtmetraje și un lungmetraj documentar excepțional despre un pionier al animației. Scurtmetrajele sunt grupate tematic și curatoriate de istoricul de film Mette Peters cu ocazia centenarului animației olandeze sărbătorit anul trecut, respectiv selectate de festivalul de film de animație Kaboom din Amsterdam.

Încă de la începuturi, artiștii animatori olandezi s-au implicat în colaborări cu producători, distribuitori și regizori de pretutindeni, evoluția acestui domeniu culminând, în ultimii ani, cu o creștere impresionantă a coproducțiilor internaționale. A devenit astfel tot mai complicat să identifici elementele specifice industriei naționale. O notă aparte o reprezintă, însă, abordarea unor teme curajoase precum problematica LGBT+, egalitatea de gen și anxietățile cu care se confruntă societatea contemporană, așa cum arată cele 11 scurtmetraje reunite sub titlul Dutch Identities, produse între 1973 și 2019, selectate special pentru Animest de către programatorul principal al festivalului Kaboom, Maarten van Gageldonk.

Iubitorii de film de animație care vor să exploreze începuturile creativității olandeze vor descoperi o colecție impresionantă de bijuterii de arhivă în programul Dutch Classics: life philosophies. Cele 7 povești îi vor însoți pe spectatori într-o călătorie de 80 de minute la bordul mașinii timpului, dezvăluind perspective inedite asupra existenței, conturate prin tehnici care au inovat, în acele momente, întreaga industrie cinematografică. Printre aceste filme se numără și Father and Daughter (r. Michael Dudok de Wit), premiat cu un Oscar pentru Cel mai bun scurtmetraj de animație. Artiștii olandezi s-au remarcat și printre autorii noilor concepte creative din lumea publicității, ei fiind pionierii utilizării animației în industria advertising-ului. Primele lor spoturi vor putea fi urmărite în programul Dutch Classics: musical encounters, o aventură muzicală complexă, ce include videoclipurile animate care au făcut istorie.

O surpriză pentru cei mai tineri fani Animest va fi Dutch Classics: fun for kids, o selecție de 6 scurtmetraje animate pentru copii, produse între 1944 și 2017. Programul dedicat nu va fi doar o incursiune istorică în lumea filmului olandez, ci și o adevărată încântare pentru cinefilii de toate vârstele. La fel de spectaculoase sunt și scurtmetrajele din Dutch Classics: characters, colecția de filme în care profunzimea personajelor devine nucleul central.

Prezentat în 2014 la Annecy și premiat cu Golden Orchid, documentarul The Disney of Duivendrecht (A Businessman’s Idea of an Artist) s-a bucurat de recenzii favorabile după participarea la cele mai importante festivaluri de profil din lume. Filmul spune povestea mai puțin cunoscută a artistului și producătorului Joop Geesink, un pionier al animației cu păpuși, care a cucerit întreaga lume între anii 1940 și 1970, câștigând peste 80 de trofee internaționale și producând spoturi publicitare animate pentru cele mai importante branduri din istorie. Filmul include fragmente din creațiile sale, dar și interviuri cu angajații studioului pe care l-a condus timp de 30 de ani, și va putea fi urmărit în premieră în România.

Olanda va fi prezentă la această ediție și prin doi reprezentanți de seamă ai industriei, invitați în juriile internaționale a două dintre competițiile Animest. Wouter Jansen, fost programator pentru festivalul de filme de scurtmetraj Go Short și în prezent directorul unei agenții de distribuție de film, va analize filmele incluse în secțiunile de scurtmetraj și filme studențești, iar regizorul și animatorul Albert 't Hooft va face parte din juriul Competiției de lungmetraj și film românesc. Ambii invitați vor avea prezentări în cadrul festivalului în care vor vorbi despre situația animației olandeze și vor detalia domeniile în care activează: distribuția, respectiv producția de filme de animație.

Vasta retrospectivă a filmului de animație olandez la Animest este realizată cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei în România.