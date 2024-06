Pe 4 iunie începe la Brașov LYNX Festival. Ediția a 2-a a festivalului a epuizat deja biletele online pentru toate proiecțiile din program

Programul complet: https://lynxfestival.ro/program-4-iunie

Rezervările online pentru toate proiecțiile de film au fost epuizate în doar câteva zile de la momentul în care programul oficial a fost anunțat, însă publicul iubitor de film și natură este așteptat direct la cinema, unde organizatorii vor mai putea oferi acces în funcție de locurile rămase libere sau de anulări. Accesul la toate proiecțiile și activitățile din cadrul festivalului este gratuit, însă, pentru a nu pierde locul în sală, biletul rezervat online trebuie scanat cu 15 minute înainte de începerea proiecției. Toți cei care au o rezervare și nu mai pot participa la proiecție, sunt încurajați să trimită un mesaj pe unul din canalele oficiale de comunicare ale festivalului, pentru a da șansa altcuiva să poată participa.

Gala de Deschidere a festivalului începe marți, 4 iunie, la ora 18:00, la Cinema Astra, și va fi urmată de proiecția Songs of Earth (r. Margreth Olin), propunerea Norvegiei pentru premiile Oscar la categoria documentar. La final, publicul este invitat la o discuție amicală alături de Dan Dinu și Matei Truța, directorii festivalului, în care va fi dezbătut subiectul filmului pentru a înțelege mai bine conexiunea noastră cu natura și modul inedit prin care este prezentată în documentarul produs de Win Wenders. Gala de Deschidere marchează și vernisajul FAF’23, cu imagini rezultate în urma concursului cu teme lunare Fotograful Anului Forona, expoziție care va putea fi vizitată pe tot parcursul festivalului în holul cinematografului.

„Rezervările online la proiecțiile de film au fost din nou epuizate în câteva zile de la punerea în vânzare. Fapt care ne bucură și ne face să înțelegem mesajul clar venit din partea publicului. Avem nevoie să creștem și cu siguranță vom face pași cu entuziasm în direcția asta. Nu înainte de a ne bucura pe deplin alături de public de toate activitățile din cadrul programului LYNX de anul acesta!”, a declarat Matei Truța, directorul festivalului și vicepreședintele Asociației România Sălbatică.

A doua zi de festival îi aduce la dialog cu publicul pe Barbara și Christoph Promberger, directorii Fundației Conservation Carpathia, în sesiunea de Q&A planificată după proiecția Wolf (r. Cees van Kempen). Seara de 5 iunie se închide cu o discuție cu Camelia Ionescu, coordonatorul programului de ape al WWF România, programată imediat după documentarul Mediterranean - life under siege / Mediterana - viață sub asediu (r. Fred Fougea), care prezintă o călătorie fascinantă prin lumea animalelor și a plantelor adaptate să trăiască în zona Mediteranei, în ciuda impactului tot mai mare al activității umane.

Joi, 6 iunie, la Centrul Cultural Apollonia (Sala „Doina Cornea”, et. 2, intrarea din strada Michael Weiss), de la 16:30, are loc vernisajul a 3 expoziții de fotografie realizate de membrii Forona (Organizația Fotografilor de Natură din România) - Păsări răpitoare, Secrete din oaza urbană și Natura care te privește. Fotografii care expun sunt Andrea și Răzvan Alexandru Duță, László Potozky și Zoltán Gergely Nagy. Participanții la vernisaj au ocazia să îi cunoască pe autori și să discute detalii despre expoziții, atât cu ei, cât și cu ceilalți membri Forona prezenți la festival. Expozițiile de fotografie vor fi deschise între 6 - 9 iunie, între orele 11:00 - 20:00.

La cinema, publicul se poate întâlni în cea de-a 3-a zi de festival cu regizorul Zoltan Török care vine la Brașov pentru proiecția documentarului Wild Horses - a tale from the Puszta / Caii Sălbatici - o poveste din Puszta. Filmat pe parcursul mai multor anotimpuri, filmul spune povestea unui mânz Przewalski, singura specie de cal cu adevărat sălbatic din lume, pentru a-i descoperi aventurile din Puszta maghiară. Spre seară iubitorii de film și natură se întorc acasă, în România, pentru proiecția Backyard Bears of Transylvania / Urșii de curte din Transilvania (r. Boas Schwarz), urmată de o discuție absolut necesară cu Mihai Pop, membru în IUCN Bear Specialist Group și în alte instituții de specialitate, precum ACDB (Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice), despre problema urșilor habituați și ce soluții pot fi implementate pentru a proteja atât viața urșilor, cât și a oamenilor.

Vineri și sâmbătă, de la 10:00, la Tipografia (str. Postăvarului, nr. 1), doritorii sunt așteptați la Nature Links - întâlniri libere, de networking, cu organizatorii și invitații speciali. Intrarea va fi liberă, iar cei care prezintă un bilet valid în cadrul festivalului primesc 10% discount la consumație.

Ultimul vernisaj din cadrul festivalului va avea loc vineri, 7 iunie, de la 11:30, pe aleea din fața Primăriei, și este dedicat expoziției Milvus Photocontest, cel mai important concurs de fotografie de natură din România, iar în cadrul său vizitatorii vor avea ocazia să discute cu unii dintre câștigătorii ediției sau cu membrii juriului. Expoziția va rămâne deschisă pentru public până pe 28 iunie.

Cea de-a 4-a zi de festival se continuă la Cinema Astra, de la 14:00, cu mult-așteptatul masterclass powered by Nikon România, „Chasing my Lost Spirit”, susținut de unul dintre cei mai cunoscuți fotografi europeni de natură, danezul Morten Hilmer. După ce participanții sunt purtați prin explorarea naturii prin lentila aventurii, a fascinației pentru lumea vie și a curiozității față de alte culturi, sunt invitați să rămână la proiecțiile a 3 documentare: ambițiosul Our Nature / Natura Noastră (r. Dick Harrewijn, Pim Niesten & Maria Lise Van Lente), multi-premiatul Cactus Hotel/ Hotel Cactus (r. Yann Sochaczewski) și impresionantul Wild Transylvania / Transilvania Sălbatică (r. John Murray & Jamie Fitzpatrick). Dacă la primele două publicul îl va avea partener de dialog pe Dan Dinu, după premiera națională Wild Transylvania acesta se va întâlni cu regizorul și producătorul John Murray, care revine la Brașov, după ce a povestit despre producția documentarului încă de la prima ediție a festivalului.

Proiecțiile de film încep mai devreme sâmbătă, 8 iunie: de la 11:30, la Cinema City, publicul poate vedea, într-o experiență 3D de neratat, un documentar despre unul dintre cele mai misterioase teritorii ale Terrei, narat de Benedict Cumberbatch. După proiecția Antarctica (r. Fredi Devas), urmează o sesiune de povești cu Dan Dinu, care l-a cunoscut personal pe Jonathan Williams, producătorul filmului, și cu Codruța Florea, familiarizată cu zona Antarcticii, una dintre ultimele frontiere cu adevărat sălbatice ale planetei.

De la ora 14:00 acțiunea se mută înapoi la Cinema Astra cu masterclass-ul „Making of Transilvania Sălbatică”, susținut de John Murray și Cosmin Dumitrache și sprijinit de Consiliul Județean Brașov, urmat la 16:00 de proiecția The Ravens Tale / Povestea corbului, care include o discuție liberă cu regizorul Michael Schlamberger. De la 18:00 începe Gala de Închidere în cadrul căreia, pe lângă alte surprize pregătite, se va decerna Premiul Publicului pentru cel mai apreciat film din program. Acesta va avea o proiecție suplimentară, a doua zi, de la ora 20:00.

O inițiativă marca România Sălbatică, LYNX Festival are printre obiectivele sale principale să crească gradul de conștientizare asupra importanței pe care natura o are în viața noastră, încă din primii ani. Astfel, ziua de duminică, 9 iunie, include o ofertă generoasă de activități pentru copii, toate cu componentă educațională. Acestea se vor desfășura la Cinema Astra, participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, în baza unei înscrieri care se poate face direct în locație, începând cu ora 09:30.

De la ora 10:00, copiii și tinerii de toate vârstele sunt așteptați să își testeze cunoștințele despre natură la un Quiz România Sălbatică. Copiii între 9 și 12 ani pot opta apoi pentru unul dintre cele două ateliere care se desfășoară începând cu 11:30 - Atelier de robotică pentru lilieci, unde participanții vor descoperi cât de importanți sunt liliecii în viața noastră și cum îi putem proteja cu ajutorul unor roboți pe care îi vor programa prin coduri de culoare (o inițiativă desfășurată de Asociația Krontechies în parteneriat cu Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor) sau Despre castor și zimbru, unde, prin sesiuni interactive și jocuri captivante, copiii sunt familiarizați cu cele două specii, prin perspectiva activităților derulate de Fundația Conservation Carpathia.

Copiii între 10 și 16 ani pot participa, tot de la 11:30, la Urme de animale, un atelier pregătit de către Asociația Grupul Milvus, o activitate tip puzzle, în care vor descoperi sub ce formă își lasă animalele amprenta în natură și vor învăța să recunoască urme de animale și alte semne pe care acestea le lasă. Tot ei sunt așteptați În lumea păsărilor, de la ora 13:00 - un atelier foarte dinamic, în care vor afla mai multe lucruri despre diferite tipuri de cuiburi, în funcție de fiecare specie de pasăre. O parte din această activitate se va desfășura în aer liber, în parcul din apropiere.

Tot duminică, 9 iunie, este programat și ultimul masterclass din programul festivalului: „Realizarea unui album de fotografie”, susținut de la ora 11:30 de fotografii Dan Dinu, Daniel Mîrlea, Dorin Bofan și László Potozky.

Proiecțiile ultimelor documentare din program încep de la 14:30 și se vor încheia seara târziu: Bison Land / Ținutul Zimbrului (r. Dan Dinu), urmat de Q&A cu Bogdan Papuc (directorul executiv al Asociației de Ecoturism din România); Together for Lynx / Împreună pentru râs (r. Gregor Šubic & Timotej Vrtnik), urmat de Q&A cu Teodora Sin (Responsabil conservare și ecolog în cadrul ACDB), Nature Architects / Arhitecții Naturii (r. Dan Dinu), urmat de Q&A cu Adrian Aldea și Liviu Ungureanu (specialiști ai Fundației Conservation Carpathia pe subiectul reintroducerii speciilor sălbatice dispărute înapoi în natură). Festivalul se închide cu proiecția specială a documentarului care va câștiga Premiul Publicului.

Toate detaliile despre documentare, vernisaje și activitățile din cadrul festivalului se regăsesc pe site-ul oficial LYNX Festival. Trailerul oficial al ediției: https://bit.ly/TrailerLYNX2024

Proiectul România Sălbatică a luat naștere în 2010, la inițiativa fotografului de natură Dan Dinu, iar printre proiectele realizate se numără cel mai amplu documentar despre natura României, lansat în 2021 și multi-premiat în festivaluri naționale și internaționale, numeroase proiecții speciale cu scop educativ, expoziții de fotografie organizate în România și străinătate, un album de fotografie unic tipărit în 9.000 de exemplare din care aproximativ 10% au fost donate pentru a sprijini educația, o aplicație mobilă cu peste 6.000 de utilizatori și o comunitate online interactivă de aproape 150.000 de utilizatori. Din 2022 inițiativa a luat forma unei Asociații, având ca scop conservarea naturii prin informarea și educarea oamenilor cu ajutorul fotografiei și filmului documentar.

FORONA (Organizația Fotografilor de Natură din România) a fost înființată în 2015 cu scopul de a dezvolta și promova domeniul fotografiei de natură și de a sprijini conservarea zonelor naturale prin implicarea membrilor în proiecte ce vizează arta fotografică și protecția mediului. Din asociație fac parte unii dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotografi autohtoni, iar cei peste 130 de membri sunt implicați în diverse proiecte de conservare a naturii. Asociația a susținut până acum 5 expoziții naționale itinerante în aer liber.

