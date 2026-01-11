Premiera în cinematografele din Statele Unite ale Americii a spectacolului TNRS „Lungul drum al zilei către noapte”

Este prima dată când un spectacol de teatru românesc este prezentat în cinematografele din SUA. Proiectul este realizat în urma parteneriatului dintre Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Art Seen Films, companie internațională specializată în distribuția cinematografică a producțiilor teatrale de prestigiu.

Spectacolul face parte din seria „Artists in Exile” inițiată de Art Seen Films, dedicată artiștilor ruși care au părăsit Rusia în 2022 și care creează în prezent în afara granițelor țării, printre care regizorul Timofei Kuliabin și dramaturgul Roman Doljanski.

În noua sa montare a piesei „Lungul drum al zilei către noapte”, regizorul Timofei Kuliabin și dramaturgul Roman Doljanski plasează familia Tyrone într-o cameră solitară a unui hotel de lux – un spațiu flexibil, în care timpul pare suspendat. Celebrul scriitor Edmund Tyrone se confruntă cu fantomele trecutului său și cu povara propriei celebrități, într-o noapte care se prelungește într-un regret fără sfârșit. Lipsită de confortul domestic, drama de familie a lui Eugene O’Neill se desfășoară ca un studiu intens al dependenței, dorinței și iubirii imposibile, în care patru suflete rătăcite caută conexiune printre ruinele memoriei.

Premiere cinematografice în SUA – ianuarie 2026

11 ianuarie – New York City, NY – Symphony Space

15 ianuarie – San Jose, CA – 3 Below Theaters

18 ianuarie – San Jose, CA – 3 Below Theaters

25 ianuarie – West Newton, MA – West Newton Cinema

25 ianuarie – Wilmette (Chicago), IL – The Wilmette Theatre

26 ianuarie – Encino (Los Angeles), CA – Laemmle Town Center 5

26 ianuarie – West Newton, MA – West Newton Cinema

26 ianuarie – Wilmette (Chicago), IL – The Wilmette Theatre

Spectacolul este prezentat în limba română, cu supratitrare în limba engleză, rusă sau engleză și rusă, în funcție de locație.

În luna februarie 2026, proiecții speciale sunt programate în mai multe orașe din SUA, printre care: Atlanta, Dallas, Miami, Philadelphia, Seattle și Washington DC.

LUNGUL DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAPTE

Un scenariu de: Roman Doljanski

Regia: Timofei Kuliabin

După: Eugene O’Neill

Scenografia: Oleg Golovko

Muzică: Timofei Pastukhov

Light design: Ilia Pașnin

Traducere: Raluca Rădulescu

Manageri proiect: Claudia Maior și Ioana Nistorescu

Sufleor și asistență regie: Ania Petrean

Distribuție: Nicu Mihoc, Raluca Iani, Marius Turdeanu, Horia Fedorca, Radu Costea, Ioana Cosma, Adrian Neacșu, David Cristian, Vlad Robaș.