Premiile Emmy 2025: Serialul „The Pitt”, marele câștigător

Drama cu Noah Wyle în rolul principal a obținut în total 13 nominalizări și urmărește o tură de 24 de ore într-o secție de urgențe.

Wyle, care a fost nominalizat și la categoria cel mai bun actor, s-a declarat „copleșit” de recunoașterea primită după 30 de ani în branșă.

„Am renunțat la speranța că asta va fi ceva de care cariera mea va face parte din nou", a mărturisit actorul.

Competiția a fost strânsă, cu „Andor” obținând 14 nominalizări pentru al doilea sezon, iar „The Last of Us” primind 16 nominalizări, deși fanii au fost dezamăgiți de moartea personajului Joel interpretat de Pedro Pascal.

„Severance” s-a remarcat cu cele mai multe nominalizări - 27 la număr - după revenirea mult așteptată cu sezonul 2, în timp ce "The White Lotus" a strâns 23 de nominalizări pentru sezonul 3 din Thailanda.

Gala de la Peacock Theater din Los Angeles a fost transmisă live pe CBS și Paramount+.

Emmy 2025: „The Pitt”, „The Studio” și „Adolescence” domină categoriile principale

Gala Emmy de duminică seară a consacrat trei producții care au împărțit premiile în categoriile cheie. „The Pitt” a câștigat premiul pentru cea mai bună dramă, în timp ce „The Studio” a luat trofeul la comedie, iar „Adolescence” s-a impus la miniserii.

Noah Wyle din „The Pitt” și-a completat succesul cu premiul pentru cel mai bun actor în dramă, iar serialul a mai câștigat și prin Katherine LaNasa, premiată ca cea mai bună actriță secundară.

„Severance” a dominat categoriile secundare la dramă, cu Britt Lower câștigând premiul pentru cea mai bună actriță principală și Tramell Tillman pentru cel mai bun actor secundar.

La comedie, Seth Rogen a luat premiul pentru interpretarea din „The Studio”, în timp ce Jean Smart din „Hacks” a câștigat din nou la categoria actriță principală.

„Hacks” a mai obținut un premiu prin Hannah Einbinder la actrițe secundare, iar Jeff Hiller din „Somebody Somewhere” a completat podiumul masculin secundar.

„Adolescence” a strălucit la categoriile limitate cu Stephen Graham (actor principal), Owen Cooper (actor secundar) și Erin Doherty (actriță secundară), în timp ce Cristin Milioti din „The Penguin” a luat premiul pentru actriță principală.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)