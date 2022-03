Scandal la Oscar. Will Smith îl lovește pe Chris Rock pe scenă

Chris Rock prezenta o categorie și a făcut o glumă despre Jada Pinkett Smith, soția lui Will Smith.

După privirea ei, nu a apreciat gluma despre aspectul ei. Will Smith a părut să râdă la început, dar apoi s-a ridicat rapid de pe scaun și l-a lovit pe Rock peste față.

Pentru moment, lumea a crezut că este un fel de glumă. "Uau, Will Smith tocmai m-a pălmuit", a spus Rock.

Smith, vizibil furios, i-a strigat să nu mai pomenească numele soției sale, și l-a înjurat. Părând puțin dezorientat, Rock s-a apărat: "Uau, omule, a fost o glumă cu G.I. Jane".

Smith l-a înjurat a doua oară.

LIKE WHAT JUST HAPPENED #Oscars2022 #Oscars pic.twitter.com/INucvvX9ur