Top 10 cei mai bine plătiți actori de la Hollywood în 2026?

De fapt, unele filme reușesc să câștige sute de milioane de dolari, așa că este de așteptat ca unii actori să încaseze sume fenomenal de mari. Aici avem o listă cu cei mai bine plătiți actori de la Hollywood în acest moment.

Adam Sandler

Adam Sandler a câștigat aproximativ 48 de milioane de dolari în 2025 și continuă să fie unul dintre cei mai bine plătiți actori. Sandler are un contract foarte lucrativ cu Netflix și continuă să apară în cel puțin 1-3 filme anual.

Tom Cruise

Tom Cruise a avut prima sa apariție cinematografică în 1981, în filmul Endless Love. De atunci continuă să fie foarte constant, mai ales când vine vorba de prezența în filme blockbuster. Acesta a câștigat aproximativ 46 milioane USD în 2025, în majoritate de la ultima Misiune Imposibilă.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown este foarte tânără, însă datorită Stranger Things și multiplelor alte proiecte, în special celor Netflix, a reușit să câștige 26 de milioane de dolari anul trecut. Este de așteptat ca, datorită ultimului sezon din serialul Netflix, aceasta să câștige chiar mai mult în 2026.

Daniel Craig

Daniel Craig este recunoscut pentru James Bond și, chiar dacă a părăsit franciza, acesta tot a câștigat 27 de milioane de dolari anul trecut. O bună parte din această sumă a venit de la seria Knives Out.

Jason Momoa

Jason Momoa este un actor extrem de popular, mai ales datorită filmelor Aquaman sau prezenței sale din Game of Thrones. Estimările sunt în jur de 28 de milioane de dolari câștigați în 2025 și este de așteptat ca acesta să câștige chiar mai mult în 2026, mai ales datorită prezenței sale în rolul lui Lobo în filmul Supergirl.

Jack Black

Jack Black a câștigat în jur de 28 de milioane de dolari în 2025, în special datorită filmelor Minecraft, Kung Fu Panda 4, dar și a seriei Super Mario. Acesta continuă să aibă o avere considerabilă și rolurile sale energetice continuă să îi aducă sume mari în cont în fiecare an.

Denzel Washington

Denzel Washington rămâne o figură majoră la Hollywood și a continuat să câștige în jur de 38 de milioane de dolari anul trecut. A încasat atât de mult mai ales datorită unor filme precum Fences sau Training Day.

Brad Pitt

Precum alți actori din această listă, Brad Pitt câștigă foarte mult datorită fostelor roluri. Însă a avut și un rol foarte important în filmul F1, care a fost primit bine de critici și a avut un box office bun. Brad Pitt are și compania sa de producție numită Plan B Entertainment. Acestea s-au combinat să aducă un venit total de 41 de milioane de dolari în 2025 pentru celebrul actor.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson continuă să fie una dintre cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood. Estimările spun că aceasta a câștigat în jur de 43 de milioane de dolari în 2025, în special datorită noului film Jurassic Park, dar și Eleanor the Great, pentru care a fost regizor.

Mark Wahlberg

Mark Wahlberg are multiple contracte cu firme de streaming, precum Prime Video sau Apple TV. Acesta a câștigat aproximativ 44 de milioane de dolari anul trecut, în special datorită firmelor sale de producție, dar și investițiilor în restaurante sau branduri de lifestyle.

Alți actori pe care îi putem menționa:

John Cena a câștigat 26 de milioane de dolari anul trecut, într-o combinație de filme și venit din wrestling.

Reese Witherspoon a câștigat 26 de milioane anul trecut, este producător pentru multiple filme, dar continuă să fie și actriță în diverse filme, precum You’re Cordially Invited.

Leonardo DiCaprio a câștigat aproximativ aceeași sumă anul trecut, din investiții, dar și din diverse roluri. Este și văzut ca principalul favorit pentru viitoare roluri, gen Evel Knievel sau Theodore Roosevelt.

Chris Pratt a câștigat în jur de 22 de milioane de dolari și el în 2025, în special datorită filmelor Electric State și Terminal List. Are și o companie de producție care lucrează la adaptarea nuvelei Way of the Warrior Kid.

Tom Hardy este un alt nume important la Hollywood în 2026. Acesta a lucrat în Mobland, The Agency, dar și Havoc. În total, a câștigat în jur de 21 de milioane de dolari anul trecut.

Concluzie

După cum vedeți, foarte mulți actori de la Hollywood continuă să câștige multiple milioane de dolari din diverse proiecte. Mulți actori au și propriile firme de producție sau, în unele cazuri, au reușit să primească sume colosale datorită unor roluri mai vechi, în formă de venituri reziduale. Acești actori prezentați mai sus continuă să fie văzuți ca fața Hollywoodului, deși sunt și unele nume mai noi, gen Millie Bobby Brown, care promit să fie viitorul industriei!