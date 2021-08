Filme de animație pentru publicul de toate vârstele și experiențe cinematografice intense, la prima ediție Animest Timișoara

În primul weekend de toamnă, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest, cel mai amplu eveniment din România dedicat exclusiv cinematografiei animate, ajunge în premieră la Timișoara. Vineri și sâmbătă, pe 3 și 4 septembrie, filmele din cele mai populare secțiuni ale festivalului vor rula pe marele ecran, indoor și în aer liber, la FABER, centrul cultural independent dedicat comunității creative. Programul Animest Timișoara va face deliciul spectatorilor de toate vârstele, invitați să descopere o selecție electrizantă de scurtmetraje și videoclipuri muzicale, un lungmetraj prezentat în premieră în România, dar și un atelier de animație stop-motion dedicat celor mici.

În 2020, la prima ediție Animest desfășurată exclusiv online, Timișoara s-a aflat în topul orașelor cu cele mai multe accesări ale platformei de streaming a festivalului. Anul acesta, organizatorii au decis să răsplătească entuziasmul spectatorilor printr-o ediție-pilot a evenimentului, organizată chiar în acest oraș. Festivalul își va deschide universul fantastic vineri, începând cu ora 19.00, cu o selecție de scurtmetraje animate realizată de Rețeaua Festivalurilor de Film Animat din Europa Centrală și de Est. Bikes, Beasts and Washing Mashines conține cele mai bune filme animate din ultimii 5 ani, realizate în țările participante în Rețea.

De la ora 21.00, timișorenii sunt invitați să descopere Brazen: Rebel Ladies Who Rocked the World, o serie adaptată după bestsellerul benzii desenate Culottées, de Pénélope Bagieu, cu portretele a 30 de femei care au revoluționat lumea în felul lor. Una dintre surprizele rezervate exclusiv publicului adult, Erotica: The Night of Erotic Animation aduce la Timișoara filmele din cea mai îndrăzneață secțiune din istoria festivalului. O selecție de scurtmetraje erotice care sărbătoresc diversitatea, explorând, în același timp, o varietate de perspective asupra sexualității, va putea fi urmărită în aer liber vineri seară, de la ora 23.00.

Ziua de sâmbătă va debuta o serie de scurtmetraje animate cu şi despre animale. De la ora 10.00, în programul Minimest - Animăluțe animate, cei mici vor descoperi fabule cu mult umor și poveşti despre prietenia sinceră şi vindecătoare dintre copii şi animale. Micii exploratori cuceresc marele ecran începând cu ora 11.30, invitându-i pe copii în lumi nebănuit de frumoase, diferite de ale noastre, lumi magice, din vis, și situaţii-surpriză din care personajele vor reuși să iasă doar cu ajutorul imaginației.

Ilustrator și animator, Raul Lile va susține sâmbătă un atelier în cadrul căruia cei mici vor face cunoștință cu animația stop-cadru, învățând cum să creeze propriul lor scenariu, cum să realizeze un storyboard și cum să dea viață unui personaj animat. Înscrierile pentru cele două sesiuni de workshop, organizate de la orele 11.30 și 15.30, se vor face exclusiv online.

Seara, de la ora 21.00, timișorenii sunt invitați să urmărească în premieră în România un lungmetraj-surpriză, selecționat la ediția din acest an a festivalului, iar de la ora 23.00, cele mai bune videoclipuri muzicale sosite din întreaga lume vor anima atmosfera la orașului la Animusic Night. Toate evenimentele din programul Animest Timișoara vor fi organizate cu respectarea măsurilor de protecție și distanțare impuse de actualul context.