Hemingway, unul dintre cei mai influenți scriitori ai secolului XX, care a revoluționat literatura universală

Scriitorul Ernest Miller Hemingway s-a născut la 21 iulie 1899, în Oak Park, Chicago, statul Illinois (SUA). A început să scrie la un cotidian din Kansas City, potrivit www.nobelprize.org.

A fost voluntar, în timpul Primului Război Mondial, în cadrul unei unităţi de ambulanţă a armatei italiene, unde s-a remarcat prin salvarea vieţii unui soldat italian, fiind decorat de statul italian în acest sens, potrivit www.enotes.com.



Revenit în SUA, a lucrat în calitate de reporter pentru cotidiene americane şi canadiene, fiind trimis în Europa pentru a relata pe marginea revoluţiei greceşti, potrivit https://www.nobelprize.org/.



Devenit membru al grupului de americani de la Paris, în 1920, a avut astfel posibilitatea să se inspire pentru prima sa operă importantă ''The Sun Also Rises'' (1926). Volumul ''A Farewell to Arms'' s-a bucurat de un succes similar, lucrare ce abordează trăirile unui angajat al serviciului de ambulanţă în anii războiului şi rolul său de dezertor. Experienţa acumulată în calitate de reporter în războiul civil din Spania a fost evidenţiată în romanul "For Whom the Bell Tolls'' (1940).



A scris povestiri scurte, printre care se numără ''Men Without Women'' (1927) şi ''The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories'' (1938).



A publicat în 1932 ''Death of the Afternoon'', perspectivă exhaustivă a lui Hemingway despre luptele cu tauri, urmând apoi ''Green Hills of Africa'' (1935), care va rămâne una dintre cele mai sensibile cărţi despre peisajul extraordinar al Africii de est, despre oameni, despre tradiţiile şi despre ocupaţiile acestora.



În 1937 a publicat romanul ''To Have and Have Not'' (1937), a cărui acţiune se desfăşoară în Cuba şi în Key West, Florida, în timpul anilor crizei economice.



A fost corespondent în China, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, din 1944 a relatat din Europa.



În 1950 a publicat ''Across the River and into the Trees'', despre care unii critici literari au estimat că acesta a reprezentat sfârşitul carierei literare a lui Ernest Hemingway.



Amprenta originală a stilului său creionat profund în spectrul literaturii universale se regăseşte deplin nuanţat în romanul scurt ''The Old Man and the Sea'' (1952), incursiunea pe mare a unui pescar vârstnic.



Ernest Miller Hemingway a fost recompensat în 1953 cu Premiul Pulitzer şi în 1954 cu Premiul Nobel pentru Literatură. Au fost publicate postum ultimele sale romane - ''Islands in the Stream'' (1970) şi ''The Garden of Eden'' (1986). ''A Moveable Feast'' (1964), lucrare de memorii care expune anii 1920 trăţi de Hemingway la Paris, a fost publicată postum.



Unul dintre cei mai mari reprezentanţi ai literaturi ai universale, Ernest Hemingway a murit la 2 iulie 1961, în Ketchum, Idaho.

