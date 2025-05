ICR marchează Ziua Europei printr-o serie de evenimente speciale

În acest context, ICR va organiza, atât în România și Republica Moldova, cât și prin reprezentanțele sale și clusterele EUNIC din străinătate, activități culturale care subliniază importanța cooperării și înțelegerii reciproce, invitând publicul internațional să participe activ la expoziții, concerte și proiecte educaționale. Astfel, ICR continuă să fie un catalizator important în promovarea culturii românești în context european și mondial, consolidând rolul său de ambasador al valorilor culturale europene pe plan internațional.

Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România, EUNIC Romania și UCIN – Uniunea Cineaștilor din România, în parteneriat cu ambasadele, centrele și institutele culturale europene deschide cea de-a 29-a ediție a Festivalului Filmului European din România pe 8 mai, la Sala Luceafărul din București. Sub motto-ul FFE2025: Cultura unește!, peste 40 de lungmetraje selectate de directorul artistic al FFE Cătălin Olaru vor fi proiectate în perioada 8 mai – 1 iunie în capitală și la Botoșani, Brașov, Chitila, Deva, Iași, Sfântu Gheorghe, Târgu Jiu, Târgu Mureș și Timișoara. Ambasadoarea FFE 2025 este cineasta Ioana Mischie, artistă inovatoare, care a conceput și realizat ca trailer al acestei ediții un film-manifest: „Rectangular Sun”.

Pe 9 mai, la ora 18.30, ICR și Cărturești organizează un eveniment special cu traducătorii Jan Willem Bos (Olanda) și Steinar Lone (Norvegia), la Cărturești Verona din București. Din rolul de moderator, poetul, prozatorul, eseistul și traducătorul Radu Vancu abordează provocările profesiei de traducător. Evenimentul va fi transmis live pe Facebook. Atât Jan Willem Bos cât și Steinar Lone sunt câștigători ai burselor acordate de ICR prin Programul de burse pentru „Traducători Profesioniști”, iar traducerile celor doi au fost distinse cu importante premii de specialitate și au contribuit la recunoașterea internațională de care se bucură literatura română. Participanții sunt invitați să se alăture unei conversații despre frumusețea și provocările meseriei de traducător din limba română, despre colaborarea cu scriitori și editori din România, dar și despre prietenia care îi leagă pe cei doi invitați încă din perioada în care studiau româna în Bucureștiul comunist.

În Republica Moldova, pe 9 mai, European Union Youth Orchestra susține un concert la Castelul Mimi, sub bagheta dirijorului Jakub Przybycień, cu lucrări de Enescu, Beethoven și Bartók în repertoriu. Evenimentul este organizat de ICR, cu sprijinul Ministerului Culturii din Republica Moldova și al Fundației Constantin Mimi, și subliniază angajamentul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova. Prezența Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene în Republica Moldova reprezintă un simbol puternic al solidarității europene, într-un moment de reafirmare a valorilor comune, în contextul geopolitic actual marcat de consecințele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

ICR Beijing organizează o serie de trei evenimente ale Teatrului Muzical Ambasadorii din București la Beijing și Yangzhou : „De Ziua Europei, omagiindu-l pe George Enescu”, marcând totodată 70 de ani de la dispariția marelui compozitor.

ICR Madrid participă, pe 9 mai, la expoziția de ilustrație „Europa Ilustra”, organizată de EUNIC Madrid. Invitata reprezentanței este ilustratoarea Diana Tivu, care va expune din volumul „Căruța-căsuța”, apărut la editura ACS Art Consservation Support în 2023. De asemenea, ICR Madrid și Ambasada României în Regatul Spaniei, în colaborare cu Facultatea de Științele Documentării de la Universitatea Complutense din Madrid și cu Departamentul de Biblioteconomie și documentare al UCM, organizează, pe 8 mai, a V-a ediție a Colocviului hispano-român de cultură și documentare, cu tema „Memoria ca sursă de documentare”, găzduit în Sala de conferinte a Facultății de Științele Documentării. Scriitoarea Ana Blandiana, invitată de onoare, a deschis lucrările colocviului cu discursul inaugural despre „Memoria ca formă de justiție”.

ICR Stockholm împreună cu Ambasada României în Regatul Suediei și Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, participă, pe 9 mai, la manifestările dedicate Zilei Europei la Stockholm, un festival deschis publicului în parcul Kungsträdgården, unde va fi organizat un „sat european”, alcătuit din standurile de țară ale statelor membre UE și ale statelor candidate. În cadrul manifestării, Muzeul Satului Bănățean din Timișoara prezintă, alături de obiecte artizanale și tradiționale din zona Banatului, produse culinare, materiale de promovare despre patrimoniul cultural și turismul zonei Banatului.

ICR Tokyo, prin clusterul EUNIC Japan și în colaborare cu Ambasada României în Japonia, sprijină participarea la EU Film Days 2025 – Animation Film Festival cu trei producții cinematografice de animație din România: „The Island” (regia: Anca Damian) și scurtmetrajele „ABIFF” (regia: Valentin Urziceanu) și „Outdoors in Isolation” (regia: Matei Branea). Festivalul debutează, pe 9 mai, la Osaka, și se desfășoară sub egida EU Delegation to Japan, în contextul World Expo 2025 Osaka. Proiecțiile au loc în cadrul pavilionului „House of Europe”, urmând să fie itinerate la Kyoto, Tokyo, Nagoya și Fukuoka.

Delegația Uniunii Europene, în parteneriat cu ICR Tokyo, organizează, pe 9 mai, lansarea proiectului cultural „A fost odată ca niciodată în Europa” – o colecție de 27 de basme europene, printre care basmul Harap Alb de Ion Creangă. Proiectul este realizat în parteneriat cu statele membre și face parte din agenda culturală a Delegației UE pentru World Expo 2025 Osaka. Colecția reunește basme din întreaga Europă traduse pentru prima dată în limba japoneză și ilustrate de șapte artiști japonezi de renume, printre care și Higuchi Yuko. Pentru acest proiect, Delegația Uniunii Europene a pregătit 2.500 de exemplare gratuite ale colecției în limba japoneză, care vor fi distribuite atât de Ziua Europei, cât și la Pavilionul Delegației UE din cadrul expoziției mondiale Osaka 2025. Ulterior, volumul va fi utilizat ca suport educațional pentru promovarea lecturii și pentru familiarizarea tinerilor din Japonia cu diversitatea folclorului european.

ICR Viena găzduiește, pe 9 mai, prezentarea cărții „Călătorie în miezul vieții: portrete, comunități, istorii, povești dintr-o lume în mișcare” a jurnalistei Ruxandra Hurezean, specializată în reportajul social. Autoarea a cinci volume de reportaje, memorialistică și proză scurtă, a condus redacții și a contribuit la înființarea de publicații. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Editura Humanitas, include prezentarea de reportaje realizate în Austria pentru acest volum traduse în germană de Aura Okur și lectura unor fragmente din carte. Ruxandra Hurezean intră în dialog cu invitați speciali: Livia Conceição (profesoară și scriitoare), Vidoje Njagojeciv (scriitor și publicist) și părintele Nicolae Dura (vicarul Comunității Ortodoxe Române din Austria). Asociația VIENNA goes EUROPE va organiza, și anul acesta, un târg european în aer liber, pe 10 mai, în zona Mariahilferstraße, cea mai mare și animată arteră pietonală și comercială din Viena. ICR Viena și Ambasada României în Republica Austria se alătură membrilor EUNIC Austria, organizând standul României și un moment muzical susținut de Corul de copii „Heruvimii” din Viena, sub îndrumarea diaconului prof. dr. Theodore Coresi. Vizitatorii vor putea descoperi atracțiile turistice ale României, tradiții și obiceiuri, precum și contribuția culturală a țării noastre la diversitatea europeană. Cu ocazia aniversării a 75 de ani de la semnarea Declarației Schuman, Ambasada României va organiza un concurs adresat copiilor cu vârste între 6 și 14 ani, invitați să creeze desene și picturi ce ilustrează tema „Cum îți imaginezi tu Europa? Ce înseamnă Europa pentru tine?”.

ICR Budapesta va participa, pe 11 mai, cu un stand propriu, la festivalul #EuropeDay din Piața Libertății, unde va promova agenda culturală a reprezentanței și va disemina materiale de prezentare ale patrimoniului cultural, turistic și gastronomic al României, prin intermediul hărților, pliantelor, flyerelor și broșurilor puse la dispoziție de către Consiliile Județene din Cluj, Mureș, Arad, Suceava și Caraș-Severin. Programul se va deschide cu maratonul „21 de ani – 21 de km”, organizat pentru marcarea a 21 de ani de la aderarea Ungariei la Uniunea Europeană.

Ambasada României în Canada și ICR, în parteneriat cu organizatorii - Delegația UE în Canada și EUNIC Canada, invită publicul la filmul Bilet de iertare, regizat de Alina Șerban, în programul EU Short Film Festival, care va avea loc în perioada 28–31 mai la Cinema du Musée din Montreal, după ediția EUSFF desfășurată la Ottawa Arts Court Theatre pe 3-4 mai 2025.

Membrii EUNIC Marsilia - Institutul Cultural Italian, Institutul Goethe, Consulatul General al României la Marsilia în colaborare cu Institutul Cultural Român, Consulatele generale europene și Reprezentanțele Parlamentului european și Comisiei europene organizează proiecția filmului R.M.N. regizat de Cristian Mungiu, la Institutul Cultural Italian, în data de 14 mai, urmat de o dezbatere cu participarea unor experți europeni. În acest cadru european, audiența va fi formată din oameni de cultură, artiști, profesori, studenți, reprezentanți ai administrației locale, comunității române și mediului asociativ din Franța, precum și membri ai Corpului consular din sudul Franței.

ICR Chișinău va participa la seria de manifestări organizate de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Europei, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Consulatele Generale ale României la Bălți și la Cahul: în perioada 15 - 20 mai, vor avea loc proiecții cu filme românești în cadrul Festivalului de Film și Cultură Europeană. Programul cuprinde filmele Clara (regia Sabin Dorohoi, 2023), Mai departe (regia Tedy Necula, 2023) și Secretul insulei PIN-UP (regia Alecs Năstoiu, 2024), găzduite de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Casa de Cultură din orașul Căușeni și Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul.

Pentru a marca Ziua Europei, ICR Tel Aviv a participat, alături de Delegația Uniunii Europene în Israel și țările membre, la un eveniment organizat pe 6 mai, în Amfiteatrul Wohl din parcul HaYarkon, Tel Aviv. Programul a inclus un concert susținut de Netta Barzilai, câștigătoarea Eurovision 2018, iar România și celelalte state membre UE au fost prezente cu standuri informative. Evenimentul, susținut de Delegația UE și ambasadele statelor membre, a găzduit 1.000 de persoane, dintre care 800 din publicul larg și 200 de invitați oficiali: diplomați, reprezentanți guvernamentali și personalități culturale din Israel. Pe 8 mai, ICR Tel Aviv a participat la European Market, eveniment organizat de Centrul pentru Studii Germane și Europene din cadrul Universității din Haifa.