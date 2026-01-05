x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Nicolas Maduro a fost scos din centrul de detenție

Nicolas Maduro a fost scos din centrul de detenție

de Redacția Jurnalul    |    05 Ian 2026   •   14:35
Nicolas Maduro a fost scos din centrul de detenție
Sursa foto: Hepta/Maduro urmează să apară în fața tribunalului federal din Manhattan

Nicolas Maduro a fost scos din centrul de detenție pentru a fi dus în fața instanței din New York. Președintele din Venezuela a fost urcat într-un convoi în jurul orei locale 7.00. Autoritățile americane au schimbat ora inițială.

Vehiculele care îl transportau pe Nicolas Maduro au plecat luni dimineață din centrul de detenție din SUA unde a fost ținut în noaptea de duminică spre luni, potrivit Sky News.

Maduro urmează să apară în fața tribunalului federal din Manhattan. El are cătușe la mâini și este bine păzit. Soția nu îl însoțește. Totuși, și ea urmează să apară în fața instanței.

Potrivit procurorului general al SUA, Pam Bondi, Maduro se confruntă cu acuzații de conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, deținere de arme de foc și conspirație pentru deținerea de arme, terorism și corupție.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicolas maduro detentie convoi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri