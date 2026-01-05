Nicolas Maduro a fost scos din centrul de detenție

Vehiculele care îl transportau pe Nicolas Maduro au plecat luni dimineață din centrul de detenție din SUA unde a fost ținut în noaptea de duminică spre luni, potrivit Sky News.

Maduro urmează să apară în fața tribunalului federal din Manhattan. El are cătușe la mâini și este bine păzit. Soția nu îl însoțește. Totuși, și ea urmează să apară în fața instanței.

Potrivit procurorului general al SUA, Pam Bondi, Maduro se confruntă cu acuzații de conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, deținere de arme de foc și conspirație pentru deținerea de arme, terorism și corupție.

(sursa: Mediafax)