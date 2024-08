Începe concursul GALA TÂNĂRULUI ACTOR 2024 la Alba Iulia

Concursul Galei Tânărului Actor HOP 2024 se desfășoară pentru al patrulea an consecutiv la Alba Iulia în zilele de 28, 29 și 30 august începând cu ora 18.00, la Teatrul de Păpuși „Prichindel”, cu transmisiune live pe www.galahop.uniter.ro.

INTRAREA ESTE LIBERĂ în limita locurilor disponibile!

Competiția de la Alba Iulia reunește 35 de actori care vor demonstra că dețin toate instrumentele și atuurile pentru obținerea trofeelor HOP.

Preselecția în urma căreia au fost aleși a avut loc în zilele de 16, 17 şi 18 iulie la Teatrul Excelsior din București. Membrii juriului de preselecție, actorul și regizorul Radu Iacoban, actorul Adrian Nicolae și actrița Mihaela Velicu au urmărit momentele artistice a peste 100 de tineri actori înscriși la secțiunile INDIVIDUAL și GRUP, de la toate marile universități de teatru din România.

„În diversitatea de forme și mijloace de expresie prezente astăzi în spațiul teatral, cred că e vital ca tinerii actori să fie sprijiniți în acest proces extrem de anevoios care se numește căutarea/ definirea unei identități artistice. Mi-am dorit nu doar să „vânez” actori / actrițe extrem de talentați, dar și să intru în contact cu această generație, să îi cunosc și să le creez un context în care să aibă șansa să reflecteze asupra lucrurilor care consideră ei că îi pun în valoare, asupra unei dramaturgii care îi preocupă și, nu în ultimul rând, asupra cărui tip de teatru sau teatralitate cred ei că aparțin. Tema le-a permis nu doar să se exprime pe ei înșiși în cel mai direct și lipsit de influențe mod posibil dar, cred și sper să îi determine pe mai departe să acorde o importanță specială cuvântului plin de semnificație și gând (de aici și ideea probei impuse) și, nu în ultimul rând, să le reamintesc că, prin ei înșiși, sunt suficienți, că actoria este un proces de prezență, gând și intuiție, instrumente care nu te părăsesc niciodată.” Erwin Șimșensohn, regizor, director artistic al Galei HOP 27.

Juriul final este format din: Raluca Aprodu (actriță), Gianina Cărbunariu (regizoare), Vlad Cristache (regizor), Alina Epîngeac (critic de teatru), Claudiu Groza (critic de teatru), Andrei Măjeri (regizor) și Adrian Titieni (actor).

Vor fi două probe de concurs, proba liberă la alegere și proba impusă, constând într-un moment artistic din texte de Shakespeare.

După cele trei zile de competiție HOP, în seara zilei de sâmbătă 31 august, de la ora 18.00, în sala Teatrului de Păpuși „Prichindel”, invităm publicul din Alba Iulia, precum și pe toți participanții la eveniment să se bucure de întâlnirea cu spectacolul THRILL ME, cu Dragoș Ioniță și Andrei Mărcuță, actori care, la rândul lor, au fost în anii trecuți participanți la HOP. Timp de o oră și jumătate, vor urmări povestea lui Leopold și a lui Loeb, o producție marca Touchstone Creative & Teatrul Metropolis București. THRILL ME este un musical de Stephen Dolginoff, în regia lui Ionuț Grama și a lui Dragoș Muscalu, costume de Vladimir Turturica și Iolanda Mutu, lighting design de Andrei Delczeg.

Accesul la spectacol este liber, în limita locurilor disponibile.

GALA DE PREMIERE A GALEI HOP 2024 va avea loc în seara zilei de 31 august, ora 20.00. Atunci vom afla atât numele laureaților HOP 2024, cât și cine sunt preferații publicului. Nu uitați că vă puteți vota favoriţii pe https://galahop.uniter.ro/vot-2024/ !

Votul este deschis doar în data de 31 august, de la ora 00.00 la 17.00!

Actorii aflați în competiția finală vor concura pentru următoarele premii:

Premiul „Ştefan Iordache”, Marele Premiu al Galei HOP

Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual

Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual

Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori

Premiul „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului

Alte premii, găzduite în Gala HOP:

Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”

Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală, acordat de actrița

DORINA LAZĂR.

„... parcursul nostru ca oameni de teatru aflați într-un proces continuu de învățare înseamnă o sumă de întâlniri cu alți oameni, fie că ne sunt mentori, fie regizori, dramaturgi, scenografi, compozitori, coregrafi sau, pur și simplu, colegi, aceste întâlniri-contacte ne amprentează, ne modelează corpul și mintea. Pe nesimțite, toate acestea se coagulează formând identitatea noastră artistică și ne definesc, mai târziu, ca artiști maturi, ca aparținători ai acestei mari familii care se cheamă teatru. Astfel de întâlniri asumate ne ajută să ne distingem unii de alții ca personalități creatoare de teatru. Alteori, aceste întâlniri-ciocniri ne obligă să ne redefinim, să ne reformulăm și chiar să ne schimbăm direcția de mers. Vă doresc ca acest HOP să vă fie un loc al experiențelor definitorii, al regăsirii personale, al momentelor esențiale care îți marchează drumul și rămân, acolo, în suflet. Vă invit să transformați aceste întâlniri din cadrul Galei HOP de anul acesta în posibile direcții de explorat, în posibile direcții de mers pe propria hartă sau pe harta teatrului.

Transformați Gala HOP în Gala HOPE.” Dragoș Buhagiar, scenograf, președinte UNITER

GALA HOP. Gala Tânărului Actor, program permanent al UNITER şi singular în peisajul festivalier autohton, este un concurs care are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţământul superior artistic.

Informații despre ediția 2024 a Galei HOP găsiți aici:

https://galahop.uniter.ro/

PROGRAMUL COMPETIȚIEI HOP 2024

Gazda: Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

(intrarea liberă, în limita locurilor disponibile)

transmisiune live pe www.galahop.uniter.ro de RoEvents.

Miercuri, 28 august, ora 18.00

Proba la alegere, secțiunea Individual:

Maria Moroșan: Prima facie de Suzie Miller

Leonard Chionac: Vlog nou: Fetele, adaptare după personajul Louis Lewanski din filmul „La bête” (2023)

Ioana Cojocărescu: Probă Magda, text propriu cu inserții din „Pescărușul” de A.P. Cehov

Andreea Alice Preda: Acorduri, text propriu cu inserții din „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht, „Macbeth” și „Hamlet” de William Shakespeare

Bogdan Ifodi: #m-amnascutdinnou, adaptare după un scenariu de Aleksandr Petrov

Anamaria Popa: Râs nervos, adaptare după „Laughing Wild" de Christopher Durang

Miruna Gabriela Olteanu: Despre efectul dăunător al tutunului, după A.P. Cehov

Mihai Mocanu: Sufleorul fricii, adaptare după Matei Vișniec

Andra Colidiuc: Firul Ariadnei, text propriu cu inserții din „Pearl” de Ti West

Proba impusă:

Antonia Scutaru: VIOLA, A douăsprezecea noapte, Actul II, Scena 2

Theodora Pintilie: KATARINA, Îmblânzirea scorpiei, Actul V, Scena 2

Cătălin Vîlcu: RICHARD AL III-LEA, Richard al III-lea, Actul I, Scena 2

Alexandra Bob: JULIETA, Romeo și Julieta, Actul IV, Scena 3

Ileana Ursu: HELENA, Visul unei nopți de vară, Actul I, Scena 1

Adrian Rîmboacă: HAMLET, Hamlet, Actul II, Scena 2

Ada Andreea Bicfalvi: VIOLA, A douăsprezecea noapte, Actul II, Scena 2

Iosif Paștina: RICHARD AL III-LEA, Richard al III-lea, Actul I, Scena 2

Roxana Bîclea: LADY MACBETH, Macbeth, Actul I, Scena 5

Andrei Pleșa: CLAUDIUS, Hamlet, Actul III, Scena 3

Denisa Tudora: JULIETA, Romeo și Julieta, Actul IV, Scena 3

Proba la alegere, secțiunea Grup:

POARTĂ-MĂ de Giorgia Aimeri, cu Nicholas Bohor, Alexandra Catrina, Luca Fumuru și Larisa Oasenegre

Joi, 29 august, ora 18.00

Proba la alegere, secțiunea Individual:

Bianca Archip: Divina androginie a sufletului, după „Yentl” de Leah Napolin şi Isaac Bashevis Singer

Cătălin Vîlcu: Truscott, monolog din „Jaful” de Joe Orton

Daria Pentelie: O hotărâre... pentru toată viața, după „Femeia mării” de Henrik Ibsen

Ada Andreea Bicfalvi: Când vrei să nu te gândești la nimic, la ce te gândești?, povestiri adaptate după „Terasa Fericirii” de Lavinia Bălulescu

Darie Doklean: Murdărie, adaptare după „Sex, Drugs, Rock & Roll” de Eric Bogosian

Roxana Bîclea: Cel mai fericit moment din viața mea, text propriu

Catinca Hanțiu: Fata cu flori din soare, text propriu, adaptare după „Vara în care mama a avut ochii verzi” de Tatania Țibuleac și „Viața ca un peron” de Octavian Paler

Eduard Crucianu: Thom Pain – bazat pe... nimic, adaptare după „Thom Pain” de Will Eno, traducere proprie

Bianca Marinescu: More is less, text propriu, cu inserții din „Richard al III-lea” de William Shakespeare

Proba impusă:

Cătălina Romaneț: HELENA, Visul unei nopți de vară, Actul I, Scena 1

Ștefan Voicu: RICHARD AL III-LEA, Richard al III-lea, Actul I, Scena 2

Anamaria Popa: LADY MACBETH, Macbeth, Actul I, Scena 5

Robert Brage: HAMLET, Hamlet, Actul II, Scena 2

Miruna Gabriela Olteanu: VIOLA, A douăsprezecea noapte, Actul II, Scena 2

Gabriel Muncuș: RICHARD AL III-LEA, Richard al III-lea, Actul I, Scena 2

Andreea Alice Preda: JULIETA, Romeo și Julieta, Actul IV, Scena 3

Luca Fumuru: SHYLOCK, Neguțătorul din Veneția, Actul III, Scena 1

Larisa Oasenegre: KATARINA, Îmblânzirea scorpiei, Actul V, Scena 2

Alexandra Catrina: JULIETA, Romeo și Julieta, Actul IV, Scena 3

Sorin Manea: MACBETH, Macbeth, Actul II, Scena 1

Maria Moroșan: LADY MACBETH, Macbeth, Actul I, Scena 5

Proba la alegere, secțiunea Grup:

OBSESIV-IMPULSIV, adaptare după „Sex, Drogs, Rock’n Roll” de Eric Bogosian și „Love/ Sick” de John Cariani, cu Theodora Pintilie și Andrei Pleșa

Vineri, 30 august, ora 18.00

Proba la alegere, secțiunea Individual:

Denisa Tudora: Lose yourself, după Katherine Chandler

Bogdan Tulbure: Casting, text propriu, inspirat din „Audiția” de Eric Bogosian

Cătălina Romaneț: Liniște, după monodrama „Umami” de Teodora Savu

Gabriel Muncuș:Vreau să fiu vedetă!, după „Apocalipsa gonflabilă” de Saviana Stănescu

Antonia Scutaru: Botoșani, după „Genul Acuzativ” de Mimi Brănescu

Sorin Manea: Telegrama, după Aldo Nicolaj

Alexandra Bob: Boala, text propriu cu inserții din „O fetiță înfiorător de banală” de Ioana Toloargă și „Boala” de Marin Sorescu

Robert Brage: Oglinda, după „Am avut o livadă” de Yann Verburgh și „Mii de scuze” de Neil Labute

Ileana Ursu: Eu sunt un pescăruș!, poem-manifest-dramatic, text propriu, cu inserții din A.P. Cehov

Proba impusă:

Andra Colidiuc: VIOLA, A douăsprezecea noapte, Actul II, Scena 2

Mihai Mocanu: CLAUDIUS, Hamlet, Actul III, Scena 3

Bianca Archip: HELENA, Visul unei nopți de vară, Actul I, Scena 1

Bogdan Ifodi: SHYLOCK, Neguțătorul din Veneția, Actul III, Scena 1

Catinca Hanțiu: HELENA, Visul unei nopți de vară, Actul I, Scena 1

Leonard Chionac: SHYLOCK, Neguțătorul din Veneția, Actul III, Scena 1

Daria Pentelie: LADY MACBETH, Macbeth, Actul I, Scena 5

Darie Doklean: MACBETH, Macbeth, Actul II, Scena 1

Bianca Marinescu: KATARINA, Îmblânzirea scorpiei, Actul V, Scena 2

Nicholas Bohor: HAMLET, Hamlet, Actul II, Scena 2

Ioana Cojocărescu: KATARINA, Îmblânzirea scorpiei, Actul V, Scena 2

Eduard Crucianu: CLAUDIUS, Hamlet, Actul III, Scena 3

Proba la alegere, secțiunea Grup:

MĂIEȘTRII, adaptare după „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, cu Adrian Rîmboacă, Iosif Paștina, Ștefan Voicu și Cătălin Vîlcu

Sâmbătă, 31 august

ora 18.00 – spectacol invitat:

Thrill Me – Povestea lui Leopold și a lui Loeb – un musical de Stephen Dolginoff, traducerea Ionuț Grama, regia Ionuț Grama & Dragoș Muscalu, costumele Vladimir Turturica și Iolanda Mutu, lighting design Andrei Delczeg. Cu Dragoș Ioniță și Andrei Mărcuță. Co-producție: Touchstone Creative & Teatrul Metropolis București/ 1h30min /16+

ora 20.00: DECERNAREA PREMIILOR HOP 2024

Partenerii GALEI HOP – GALA TÂNĂRULUI ACTOR 2024

Producători:

Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România

Consiliul Județean Alba

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

Teatrul de Stat Constanța

Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii

Parteneri:

Primăria Municipiului Alba Iulia

Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania

Teatrul EXCELSIOR

ITI – Institutul Internațional de Teatru, Secţia Română