x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Margareta Sterian, artista hăituită și de legionari, și de comuniști

Margareta Sterian, artista hăituită și de legionari, și de comuniști

de Redacția Jurnalul    |    08 Apr 2026   •   06:20
Margareta Sterian, artista hăituită și de legionari, și de comuniști
Sursa foto: Margareta Sterian a debutat în literatură în 1945 cu volumul „Poezii”, urmat de „Poeme” (1969).

Artistă, scenografă, scriitoare și traducătoare, Margareta Sterian a fost născută în 16 martie 1897 la Buzău, ca fiică a comerciantului evreu Iancu și a Angelicăi Weinberg. A murit la București în 9 septembrie 1992. 

Lăsată în grija bunicilor materni după moartea mamei și recăsătorirea tatălui, Margareta a urmat școala primară anglicană și liceul evanghelic din București, unde l-a avut ca profesor de limba română pe scriitorul Ioan Slavici. În toată această perioadă, la insistențele bunicilor (și ei artiști în felul lor - dețineau un atelier de broderie fină), Margareta a studiat pictura cu Richard Canisius și Gore Mircescu. Primul ei soț a fost un bancher din Ploiești, dar mariajul s-a destrămat la puțin timp după căsătorie. Ulterior, l-a cunoscut pe poetul Paul Sterian, cu care s-a recăsătorit. Între 1926 și 1929, cei doi au studiat împreună la Paris, cu sprijinul financiar al tatălui lui Paul, Eraclie Sterian, cunoscut medic. Margareta a aprofundat pictura și istoria artei la Academia Liberă „Ranson” și la École du Louvre, a explorat muzeele pariziene și a gustat din plin boemia vieții pe Sena.

Pe axa Drăguș – New York

„După ce s-a întors în București, în 1929, Margareta a participat la campania sociologică organizată de Dimitrie Gusti în satul Drăguș, județul Brașov. Cu această ocazie a realizat desene și picturi – în special portrete – în ciclul «Copiii din Drăguș». De-a lungul multelor sale decenii de activitate, artista a inclus mereu în expozițiile sale ciclurile «Copiii din Drăguș», «Moșilor» și «Circurilor». În 1931 a avut ocazia să călătorească în Europa și Statele Unite ale Americii. Contactul cu viața artistică a New York-ului a avut o influență importantă asupra artei sale. În martie 1932, a prezentat lucrările realizate în metropola americană în cadrul expoziției organizate de «Grupul Nostru». De asemenea, a fost membră fondatoare a grupului «Criterion», alături de Paul Sterian.”, evidențiau cercetătorii Arhivelor Naționale ale României (ANR) în prezentarea unor documente remarcabile relaționate cu viața și activitatea artistei ridicate din albia fertilă a Buzăului. 

Bronz pentru pictură la Paris

Din preaplinul cercetătorilor ANR: „Margareta Sterian a fost constant prezentă la evenimentele avangardei bucureștene (Arta nouă, 1932), ori la expozițiile grupului „Contimporanul” (1935, 1936). A realizat decoruri pentru spectacole de teatru și balet și a ilustrat cărți, precum Antologia poeților tineri de Zaharia Stancu (1934). În perioada 1930-1937 a colaborat cu pictorul Marcel Iancu la o serie de lucrări - frescă și ceramică. A participat la mai multe expoziții de pictură în străinătate, în 1937 la Expoziția internațională a Artelor și Industriei de la Paris obținând medalia de bronz pentru pictură. În 1940, ca mulți alți artiști plastici din România, a fost exclusă din viața publică din cauza originii sale evreiești. S-a despărțit de Paul Sterian și i-a fost confiscat apartamentul de pe strada Vasile Lascăr. Pentru a se putea întreține, a început să confecționeze pălării și portrete la comandă, lucrările fiind semnate cu un pseudonim sau nesemnate.”

Acuzată de cosmopolitism

Mai mult: „Tot în această perioadă a început să traducă din literatura engleză și americană: trilogia lui Eugene O’Neill Mourning Becomes Electra, care a avut premiera la Teatrul Național în ianuarie 1944, dar numele traducătoarei nu a fost menționat. După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și-a reluat activitatea ca artistă și a continuat să traducă opere ale unor autori ca Walt Whitman, William Faulkner sau Paul Morand și a publicat proză și poezie. A fost persecutată și în timpul regimului comunist, fiind acuzată de cosmopolitism din cauza traducerilor din autori indezirabili în socialism.” Margareta Sterian a debutat în literatură în 1945 cu volumul „Poezii”, urmat de „Poeme” (1969), „Evocări de călătorie” (1971), romanul „Cântecul de apă” (1972) ș.a. Opera plastică i-a fost încununată cu premiul Ministerului Artelor pentru pictură în 1930, diploma de onoare la Expoziția internațională de ceramică de la Praga (1962) etc.

1993 a fost anul în care artistei i s-a organizat postmortem o mare expoziție la București și s-a instituit premiul „Margareta Sterian” pentru creație muzeografică și plastică. 

95 de ani a trăit Margareta Sterian, artistă polivalentă.

Margareta Sterian a debutat în literatură în 1945 cu volumul „Poezii”, urmat de „Poeme” (1969).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

 

×
Subiecte în articol: margareta sterian artista haituita legionari comunisti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri