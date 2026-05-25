x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Muzica „De la Bach la Metallica” – recital în premieră cu violonista Natalia Pancec şi pianistul Andrei Licareţ pe 13 iunie la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti

„De la Bach la Metallica” – recital în premieră cu violonista Natalia Pancec şi pianistul Andrei Licareţ pe 13 iunie la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti

de Magdalena Popa Buluc    |    25 Mai 2026   •   10:00
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
„De la Bach la Metallica” – recital în premieră cu violonista Natalia Pancec şi pianistul Andrei Licareţ pe 13 iunie la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti

Doi muzicieni excepționali vă invită la un spectacol unic şi original în care barierele dintre genuri dispar, iar muzica îşi arată universalitatea: DE LA BACH LA METALLICA – îi reuneşte pe Natalia Pancec – vioară şi Andrei Licareţ – pian într-un recital crossover care dovedește că muzica nu are granițe, pe 13 iunie, ora 19.00, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti.

Natalia Pancec este șef de partidă vioara I în cadrul Filarmonica George Enescu și o prezență apreciată pe scenele muzicii clasice pentru expresivitatea și energia interpretărilor sale. Activitatea sa artistică a purtat-o pe scene importante din România, Germania, Franța și Japonia.

Revin cu drag alături de publicul Filarmonicii Ploieşti, după alte două spectacole cu casa închisă, pe care le-am susţinut pe aceeaşi scenă cu celelalte două proiecte în care activez – When Violin Meets Guitar şi trioul Tangata,” spune violonista.

Andrei Licareț este pianistul despre care Washington Post a scris că e un geniu, admirat pentru inteligența sa muzicală și viziunea artistică. A cântat la Carnegie Hall, la Paris, Berlin, Londra, Roma și Praga.

Împreună, cei doi construiesc un program ce presupune o trecere prin stiluri și epoci diferite, „De la Bach la Metallica”, într-o interpretare care le aduce surprinzător de aproape.

Bilete pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, DynamicTicket.ro şi Startickets.ro

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri