„De la Bach la Metallica” – recital în premieră cu violonista Natalia Pancec şi pianistul Andrei Licareţ pe 13 iunie la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti

Natalia Pancec este șef de partidă vioara I în cadrul Filarmonica George Enescu și o prezență apreciată pe scenele muzicii clasice pentru expresivitatea și energia interpretărilor sale. Activitatea sa artistică a purtat-o pe scene importante din România, Germania, Franța și Japonia.

„Revin cu drag alături de publicul Filarmonicii Ploieşti, după alte două spectacole cu casa închisă, pe care le-am susţinut pe aceeaşi scenă cu celelalte două proiecte în care activez – When Violin Meets Guitar şi trioul Tangata,” spune violonista.

Andrei Licareț este pianistul despre care Washington Post a scris că e un geniu, admirat pentru inteligența sa muzicală și viziunea artistică. A cântat la Carnegie Hall, la Paris, Berlin, Londra, Roma și Praga.

Împreună, cei doi construiesc un program ce presupune o trecere prin stiluri și epoci diferite, „De la Bach la Metallica”, într-o interpretare care le aduce surprinzător de aproape.

