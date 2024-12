MARIE-CLAUDE VERDIER – incursiuni în dramaturgia din Québec

Episodul patru din acest podcast realizat de Zomir Dimovici, deschide seria de dialoguri cu dramaturgi din afara țării. Pentru început, invitată este dramaturga canadiană Marie-Claude Verdier, prezentă în România în cadrul unui proiect derulat de Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova și Fundația Culturală „Camil Petrescu”: traducerea și editarea unei Antologii de teatru contemporan din Québec (Canada) în 3 volume, din care face parte și piesa sa, Căutătorul (în traducerea Cameliei Marinescu).

În textul său, autoarea vorbește despre prezent, folosind viitorul, vorbește despre uman și umanitate, imaginând un scenariu de science-fiction. Despre toate acestea și despre felul în care Marie-Claude Verdier se raportează la procesul de creație, despre ce înseamnă investiția în dezvoltarea unei dramaturgii reprezentative sau despre temele care o preocupă, aflăm mai multe în podcastul ce poate fi urmărit aici:

Marie-Claude Verdier a făcut primii pași în dramaturgie încă din adolescență, când povestea sa, Paradise.com, a fost selectată de Théâtre Le Clou pentru producția din 1999 a seriei III a spectacolului Les nouveaux Zurbains. Textul a fost publicat în colecțiile Les Zurbains la Dramaturges éditeurs și în Jamais de la vie la Editions du Passage. Marie-Claude a urmat studii de critică și dramaturgie la École supérieure de théâtre din cadrul UQAM și a obținut un master în dramaturgie la Universitatea din Glasgow (Scoția). În toamna anului 2013, prima sa piesă, Je n'y suis plus, a fost jucată de Magali Lemèle, în coproducție cu Teatrul Francez al Centrului Național de Arte, în cadrul bienalei Zones Théâtrales. Traducerea în limba engleză, I'm not here, a fost produsă la Londra și în cadrul festivalului SummerWorks din Toronto. În 2016, piesa lui Marie-Claude, Nous autres antipodes, a obținut o mențiune la Prix Gratien-Gélinas, fiind totodată preselectată de către comitetul de lectură al TARMAC, Scène internationale francophone.

Regizorul francez Julien Bouffier și compania sa Adesso e Sempre i-au comandat o adaptare a Antigonei pentru adolescenți, Andy's Gone, care a fost prezentată în cadrul festivalului Villeneuve en scène în vara anului 2017 și a făcut un turneu în Franța cu peste 100 de reprezentații. Primirea caldă și entuziastă a dus la crearea unei a doua părți, La faille, prezentată, de asemenea, în licee. O a treia parte și o serie web sunt în curs de scriere. A fost, de asemenea, primul dramaturg rezident la BAnQ în toamna anului 2018 pentru piesa sa fantastică despre istoria orașului Montreal, Apparitions, în lectura lui René-Daniel Dubois pentru CEAD în iunie 2019.

Marie-Claude este interesată și de teatrul audio: a scris Menlo Park, o adaptare feministă a romanului SF L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam. Proiectul a fost realizat de Alexis Lefebvre și Stéfan Boucher și publicat pe Bandcamp. În același timp, Marie-Claude construiește în paralel o abordare de dramaturg de platou. A lucrat cu colaboratori fideli la o serie de spectacole, printre care Sauvageau Sauvageau și Constituons! de Christian Lapointe, L'Iliade de Marc Beaupré și Bilan de Benoît Vermeulen. De asemenea, este interesată de traduceri din limba engleză în limba franceză. Recent, a tradus piesa Radiant Vermin a dramaturgului britanic Philip Ridley.