Misterul marelui sigiliu domnesc al lui Pătrașcu cel Bun

„Tiparele sigilare domnești sunt piese extrem de rare, în prezent cunoscându-se doar foarte puține exemplare”, remarcau cercetătorii Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) la vremea dezvăluirii acestui obiect inestimabil. „Raritatea lor - sesizau cercetătorii - se explică prin faptul că, odată scoase din uz, acestea erau distruse. Aveau o importanță administrativă deosebită, iar pierderea lor putea duce la folosirea abuzivă pentru falsificarea documentelor oficiale emise de cancelaria domnească”. Însă care-i povestea acestei peceți unice? „Tiparul sigilar al domnului Țării Românești, Pătrașcu cel Bun, a fost descoperit înainte de anul 1901 în grădina unui localnic din Gilău, județul Cluj. Prezența sa într-o zonă atât de îndepărtată de teritoriul Țării Românești este surprinzătoare”.

La ordinul Porții otomane

Oare? „Această situație poate fi totuși explicată prin contextul istoric al anului 1556, când regina Isabela Jagiello și fiul ei, principele Ioan Sigismund, au fost escortați în Transilvania de către Pătrașcu cel Bun și de domnul Moldovei, Alexandru Lăpușneanu, însoțiți de armatele lor (n.r. - la dispoziția sultanului Imperiului Otoman). Documentele vremii arată că, la 22 octombrie 1556, Isabela și Ioan Sigismund au ajuns la Cluj, în timp ce armata și domnul Țării Românești au staționat la nord-vest de oraș, în apropierea localităților Gilău și Cluj-Mănăștur. Este foarte probabil ca tiparul să fi fost pierdut cu această ocazie”. E explicație pertinentă. Dar să mai deslușim, cu ajutorul acelorași specialiști MNIR, caracteristicile tehnice ale sigiliului celui despre care s-a spus că ar fi fost tatăl copilului din flori Mihai, supranumit ulterior Viteazul (fapt susținut de Mihai probabil pentru legitimitatea de a ridica pretenții la tronul Țării Românești): „Acest tipar, de mari dimensiuni (cu un diametru de 10,1 cm), era utilizat pentru autentificarea documentelor solemne. Are formă circulară, iar pe verso prezintă o bară de prindere sudată în două puncte de corpul piesei”.

Acvila, soarele, semiluna

Mai mult: „În centrul matriței este gravat un scut cu acvila cruciată, flancată de un soare (stea cu șase raze) și de o semilună (crai nou), reprezentând blazonul Țării Românești. Spațiul dintre elementele iconografice și registrul legendei este decorat integral cu motive vegetale și flori stilizate. Pe margine, tiparul poartă o legendă în caractere chirilice, tradusă astfel: «Această pecete este a lui (Io) Petrașco Voievod și Domn a toată Țara Ungrovlahiei»”. Sigiliul domnesc face astăzi parte din colecția Cabinetul Numismatic și Tezaur Istoric al Muzeului Național de Istorie a României.

1556 este anul în care Pătrașcu cel Bun a trecut cu armata Țării Românești Munții Carpați, în Transilvania, pentru a-l reinstala pe tron pe Ioan de Sigismund.

Pătrașcu cel Bun ar fi murit otrăvit de propriul vornic, Socol, care a jefuit după moartea voievodului și tezaurul acestuia, fugind apoi cu aurul în Transilvania.

Pătrașcu cel Bun a avut împreună cu Doamna Voica o fiică, Maria, și trei fii: Petru (Cercel - viitor domn), Vintilă (voievod doar patru zile) și Petrașcu, zis din Cipru.