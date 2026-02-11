A fost ucis Kurt Cobain? O echipă de criminaliști contestă rezultatele anchetei asupra morții solistului trupei Nirvana

Concluzii șocante despre moartea lui Kurt Cobain

Solistul trupei Nirvana a murit pe 5 aprilie 1994, la vârsta de 27 de ani, din cauza unei răni auo-provocate prin împușcare, la domiciliul său din Seattle.

La acea vreme, medicul legist din comitatul King a decis că moartea sa a fost o sinucidere, folosind o pușcă Remington Model 11, calibrul 20.

Acum, o echipă neoficială din sectorul privat, formată din criminaliști, a venit cu o ipoteză nouă asupra autopsiei lui Cobain și a probelor de la locul faptei, aducându-l pe Brian Burnett, un specialist care a lucrat anterior la cazuri de supradoze urmate de traume prin împușcare.

Cercetătoarea independentă Michelle Wilkins, care a lucrat cu echipa, a declarat pentru Daily Mail, după doar trei zile de reexaminare a probelor că „aceasta este o omucidere. Trebuie să facem ceva.”

Ea a precizat că această concluzie a venit după o analiză exhaustivă a constatărilor autopsiei, care au relevat semne incompatibile cu o moarte instantanee prin împușcare.

Lucrarea echipei cuprinde 10 puncte în care se sugerează că artistul a fost confruntat de unul sau mai mulți agresori care l-au forțat să primească o supradoză de heroină, înainte ca unul dintre ei să-l împuște în cap, să-i pună arma în brațe și să lase în urmă un bilet de adio fals.

„Există lucruri în autopsie care arată că acesta nu a murit foarte repede din cauza unei împușcături”, a precizat Wilkins, indicând leziunile organelor asociate cu privarea de oxigen. „Necroza creierului și a ficatului apare în cazul unei supradoze. Nu se întâmplă în cazul unei morți provocate de o armă.”

Totodată, Burnett are decenii de experiență în analiza scenelor crimei și interpretarea probelor complexe.

El a obținut recunoaștere națională pentru analiza sa de expert în cazuri controversate, precum moartea colonelului James Sabow de la Marină și ancheta privindu-l pe Billey Joe Johnson Jr, unde reconstituirile sale criminalistice meticuloase au contestat concluziile oficiale.

Departamentului de Poliție din Seattle nu vrea să redeschidă cazul

„Biroul de Medicină Legală din comitatul King a colaborat cu agenția locală de aplicare a legii, a efectuat o autopsie completă și a urmat toate procedurile pentru a ajunge la stabilirea modului în care a survenit decesul, acesta fiind sinucidere.

Biroul nostru este întotdeauna deschis să își revizuiască concluziile dacă apar noi dovezi, dar până în prezent nu am văzut nimic care să justifice redeschiderea acestui caz și a stabilirii noastre anterioare a decesului.

Detectivul nostru a concluzionat că a murit prin sinucidere, iar aceasta continuă să fie poziția susținută de acest departament”, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului de Medicină Legală pentru Daily Mail.

Scena crimei

Hârtiile din buzunar

„Examinarea hârtiilor din buzunarul stâng din față al blugilor lui Cobain dezvăluie niște scrieri cu cerneală neagră, pe care se poate citi «Remington calibrul 20 2-3/4 cartușe sau cartușe scurte 10888925»”, potrivit autopsiei din 20 iunie 1994.

„Mie mi se pare că cineva a pus în scenă un film și a vrut să fii absolut sigur că a fost o sinucidere. Chitanța pentru armă este în buzunarul lui. Chitanța pentru cartușe este în buzunarul lui. Cartușele sunt aliniate la picioarele lui", spune Wilkins.

Lipsa sângelui de pe mâini

De asemenea, poziția mâinilor lui Cobain și lipsa stropilor de sânge au ridicat alte întrebări. Oamenii de știință au stabilit că, dacă mâna stângă a lui Cobain era cea mai apropiată de gura sa, ar fi trebuit să fie acoperită de sânge.

Astfel că poziția mâinilor și lipsa stropilor de sânge au ridicat alte întrebări. Oamenii de știință au stabilit că, dacă mâna stângă a lui Cobain era apropiată de gura sa, ar fi trebuit să fie acoperită de sânge.

Heroina

Noul raport criminalistic menționează că mânecile lui Cobain erau suflecate, iar kitul de heroină a fost găsit la câțiva metri distanță, conținând seringi cu capac, bețișoare de bumbac și bucăți de heroină neagră de dimensiuni aproximativ egale.

„Se presupune că trebuie să credem că a închis acele și a pus totul la loc după ce s-a injectat de trei ori, pentru că asta face cineva când moare”, spune Wilkins. „Sinuciderile sunt murdare, iar aceasta a fost o scenă foarte curată.”

Poliția implicată în anchetă a declarat că muzicianul și-a injectat de zece ori cantitatea normală pe care ar fi folosit-o chiar și un consumator înrăit de heroină.

Cadavrul lui Cobain a fost găsit într-un atrium deasupra unui garaj pentru două mașini conectat la casa sa din Seattle

Oamenii de știință au observat cât de organizat a fost găsit kitul de heroină al lui Cobain, cu seringile închise.

„Moare din cauza unei supradoze și, prin urmare, abia poate respira, sângele său nu pompează prea mult”, a spus ea. „Deci asta înseamnă că creierul și ficatul nu primesc oxigen.”

Pușca

Ea a adăugat că dimensiunea și mecanica armei făceau improbabil ca un Cobain în comă să o fi putut manevra.

„Dacă te uiți la fotografiile de la locul crimei, poți vedea cât de mare este arma”, a spus ea. „Imaginați-vă că este în comă și pe moarte și, de asemenea, modul în care ar fi trebuit să o țină... are aproape trei kilograme.”

Amplasarea mâinilor lui Cobain și lipsa stropilor de sânge au ridicat și alte semne de întrebare.

Mâna lui stângă era strâns înfășurată în jurul capătului țevii armei, totuși cartușul puștii a fost găsit deasupra unei grămezi de haine, în direcția opusă direcției de ejecție așteptate.

„Deci moare de supradoză. Adică, este în comă, și ține cartușul în sus pentru a putea ajunge la trăgaci și a-l băga în gură. E o nebunie”, a spus Wilkins.

Echipa a reprodus poziția armei și a concluzionat că „Dacă mâna ta este pe țeava din față, unde s-a menționat că se afla mâna lui Kurt în raportul SPD, arma nu ar ejecta deloc un cartuș”, a spus Wilkins. „Deci nu numai că există un cartuș unde nu ar trebui să fie, dar nici măcar nu ar trebui să existe un cartuș de pușcă.”

Ea a subliniat, de asemenea, că mâna stângă a lui Cobain era neobișnuit de curată. „Dacă te uiți vreodată la fotografii cu sinucideri cu pușca, sunt brutale. Nu există niciun univers în care acea mână să nu fie acoperită de sânge. Ai putea mânca din... ei bine, adică, scârbos, dar mâna lui este atât de curată.”

Conform raportului, scenariul de omucidere este că mâna stângă a lui Cobain a fost plasată pe armă după moarte, explicând marca asemănătoare unei amprente observată pe mâna sa.

În investigațiile criminalistice, o astfel de pată poate ajuta la reconstituirea evenimentelor, arătând ce a atins individul sau cum a fost transferată o substanță.

Biletul de adio

Presupusul bilet de adio a fost, de asemenea, examinat cu atenție. „Partea de sus a biletului este scrisă de Kurt”, a spus Wilkins. „Nu este nimic despre sinucidere acolo. Este vorba doar despre faptul că el vorbește despre părăsirea trupei”

„Apoi sunt patru rânduri în partea de jos. Dacă te uiți la bilet poți vedea că ultimele patru rânduri sunt scrise diferit... textul este puțin diferit. E mai mare, arată mai zdrențuit.”

Wilkins a citat, de asemenea, modele de sânge care sugerează că trupul ar fi putut fi mutat.

„Există, de asemenea, sânge pe partea de jos a cămășii lui”, a spus ea. „Singura modalitate prin care sângele ar putea ajunge pe cămașa lui ar fi dacă Kurt ar fi fost ridicat și capul lui ar fi fost plecat. Nu este sânge pe mâna lui. Nu este sânge pe restul cămășii lui, dar există o pată mare de sânge pe partea de jos a cămășii lui.”

Ce arată autopsia

Autopsia lui Cobain a arătat lichid în plămâni, sângerări la nivelul ochilor și leziuni ale creierului și ficatului.

Aceste constatări, conform raportului medico-legal, sunt neobișnuite pentru o moarte rapidă prin împușcare, dar sunt frecvente în decesele cauzate de supradoze de heroină, care provoacă respirație lentă și flux sanguin scăzut.

Sângerarea oculară și leziunile organelor au sugerat că organismul său ar fi putut fi lipsit de oxigen, ceea ce probabil nu s-a întâmplat doar din cauza împușcăturii, a concluzionat echipa.

În majoritatea deceselor prin împușcare la cap, sângele este adesea aspirat în căile respiratorii, dar autopsia lui Cobain nu a menționat acest lucru.

Deși leziunile cerebrale pot uneori opri respirația, acest lucru se întâmplă de obicei la scurt timp după traumă și, în cazul unei leziuni atât de grave, este de așteptat în mod normal să existe sânge în căile respiratorii.

Raportul autopsiei a sugerat că trunchiul său cerebral, care controlează respirația, probabil nu a fost deteriorat, iar poziția brațului său a indicat, de asemenea, că nu avea postura rigidă observată de obicei în cazul leziunilor trunchiului cerebral.

Wilkins a susținut că artistul s-ar fi putut afla în incapacitate fizică înainte de împușcătura fatală.

Wilkins a subliniat că echipa nu solicită arestări, ci dorește transparență și o reexaminare a probelor.

„Nu spuneam să arestați oamenii mâine”, a precizat aceasta. „Spunem că aveți aceste... dovezi suplimentare.”

Wilkins a menționat, de asemenea, că a vorbit cu familii ale căror persoane dragi și-au luat viața din cauza sinuciderii lui Cobain.

„În 2022, un copil și-a luat viața deoarece credea că Cobain a făcut-o. Sinuciderile imitatoare nu s-au oprit niciodată.”

Cererile de redeschidere a cazului au fost respinse. „Amândoi au răspuns cu «Nu»”, a spus Wilkins. „Adică, nici măcar nu ne uităm la probele voastre.”

Pentru ea, obiectivul rămâne simplu: „Dacă greșim, doar să ne demonstreze. Asta e tot ce le-am cerut să facă.”

Lucrarea criminalistică a fost supusă unei evaluări inter pares prin procesul editorial la International Journal of Forensic Science înainte de a fi acceptată pentru publicare.

