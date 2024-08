Adele a difuzat finala olimpică a probei feminine de 100 metri în timpul concertului ei din Munchen

Artista de 36 de ani, cunoscută pentru cântece precum "Someone Like You", susţine 10 concerte la Munchen în această lună într-o arenă special amenajată, cu o capacitate de 80.000 de spectatori în fiecare seară.



Înregistrări video distribuite pe reţelele de socializare au arătat momentele în care o semifinală a cursei feminine de 100 de metri de la Jocurile Olimpice a fost difuzată în acea arenă arhiplină, iar finala a fost transmisă câteva ore mai târziu, în direct de la Paris.



Finala probei feminine de 100 de metri a fost câştigată de alergătoarea Julien Alfred, reprezentanta micului stat insular Sfânta Lucia din Marea Caraibilor.



Cântăreaţa Adele a fost nevoită la un moment dat să îşi întrerupă primul concert din Munchen şi să ceară ajutorul echipei de producţie pentru a o ajuta să renunţe la o parte din ţinuta ei vestimentară, care fusese udată de o ploaie puternică.



Artista britanică, recompensată cu 16 premii Grammy, a anunţat în luna iulie că îşi va lua "o pauză îndelungată" de la industria muzicală după încheierea seriei de concerte pe care le are programate în perioada următoare.



Ea a declarat pentru postul german de televiziune ZDF: "Rezervorul meu este destul de gol în acest moment. Nu am niciun plan pentru a compune muzică nouă".



"Vreau o pauză mare după toate astea şi cred că vreau să fac alte lucruri creative doar pentru o vreme", a adăugat ea.



Artista britanică a concertat cel mai recent în Europa continentală în anul 2016 şi cel mai recent în Marea Britanie în iulie 2022, la festivalul British Summer Time din Hyde Park.



În 2022, ea a început o serie de spectacole în regim de rezidenţă în Las Vegas, numită "Weekends With Adele" şi organizată în sala de concerte The Colosseum a cazinoului Caesars Palace, care se va încheia în noiembrie.

