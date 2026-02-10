AMPHITRIO, una dintre cele mai puternice voci ale jazzului românesc contemporan, în primul turneu din Statele Unite

Turneul, realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din New York, face parte din seria de concerte Jazz Jamboree, programul permanent al Institutului de promovare a jazz-ului românesc în America, și marchează un moment semnificativ de vizibilitate internațională pentru jazzul din România.

Fondat în 2020, Amphitrio îi reunește pe Andrei Petrache (pian și compoziție), Mike Alex (contrabas) și Philip Goron (percuție). Muzica lor depășește granițele jazzului tradițional, propunând un limbaj sonor aflat în continuă transformare, în care se întâlnesc influențe de jazz contemporan, atmosfere nordice, ritmuri balcanice, accente de rock și intervenții electronice subtile. Rezultatul este un univers sonor cinematic și intim, exploratoriu, dar direct emoțional.

Turneul american debutează pe 6 februarie la Nublu, în New York, într-unul dintre cele mai influente spații dedicate jazzului avangardist din Lower East Side, cunoscut ca rampă de lansare pentru artiști inovatori din întreaga lume. Pe 8 februarie, Amphitrio ajunge la Constellation, în Chicago, un reper al scenei experimentale din Midwest, unde trio-ul va fi acompaniat de solista de jazz Ana Everling, adăugând o nouă dimensiune vocală concertului. Pe 10 februarie în clubul The Lilypad în Cambridge, Massachussets, iar pe 12 februarie, turneul continuă la The Vault Pub din Bloomington, Indiana, urmând să se încheie pe 13 februarie, cu un concert acustic la Institutul Cultural Român din New York.

Amphitrio sosește în Statele Unite într-un moment de maximă recunoaștere internațională. Albumul Timelines (2024) și turneul What Freedom Sounds Like i-au purtat pe cei trei muzicieni în importante capitale europene ale jazzului – Berlin, Viena, Paris, Baku – și pe scene de prestigiu precum jazzahead! Bremen, cea mai importantă platformă internațională a industriei jazzului, precum și la festivaluri de tradiție, între care se numără JazzFest Budapest.

Mai mult decât o simplă serie de concerte, debutul Amphitrio în SUA reprezintă un act de schimb cultural, aducând jazzul românesc în centrul dialogului global contemporan și oferind publicului american acces la o expresie artistică originală, cosmopolită și orientată spre viitor.

Datele concertelor:

• 6 februarie 2026 — Nublu, New York

• 8 februarie 2026 — Constellation, Chicago (feat. Ana Everling)

• 10 februarie 2026 – The Lilypad, Cambridge, MA

• 12 februarie 2026 — The Vault Pub, Bloomington

• 13 februarie 2026 — Institutul Cultural Român din New York

Detaliile evenimentului și informații suplimentare cu privire la proiect pot fi consultate pe website-ul ICR New York, la adresa https://www.rciusa.info/events/romanian-jazz-global-pulse