Andrea Bocelli va cânta la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă

Evenimentul este programat pe 6 februarie.

De-a lungul unei cariere extraordinare, Andrea Bocelli a reușit să îmbine, cu o măiestrie desăvârșită, excelența tehnică a marii tradiții a operei italiene cu o rară capacitate de a transmite emoție într-un limbaj autentic și universal.

Prezența sa la ceremonie va crea o punte puternică între muzică și sport, potrivit Comitetului Internațional Olimpic.

Revenind pe scena olimpică după recitalul susținut la Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Torino 2006, maestrul rămâne o figură-cheie pentru Jocurile Olimpice găzduite de Italia.

Artistul va exprima din nou spiritul olimpic prin patrimoniul muzical italian recunoscut în întreaga lume.

Prezența sa va contribui la consolidarea și definirea identității Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina, adăugând o dimensiune contemporană și cu rezonanță internațională.

Inspirat de conceptul Armonia, care stă la baza întregii Ceremonii de deschidere, creată și produsă de Balich Wonder Studio, recitalul său va genera un moment puternic și emoționant, în care muzica devine un limbaj comun, reflectând parcursul și poveștile sportivilor.

Biletele pentru Ceremonia de Deschidere pot fi achiziționate online.