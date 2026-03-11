Pădurarii s-au organizat în echipă de paparazzi și au strâns dovezi despre viitorul director al Romsilva

Au rămas nerezolvate 26 de observații transmise de Ministerul Justiției, la avizarea proiectului legislativ, iar cel mai important este legat de stabilirea indicatorilor de performanță pentru viitorii directori. Pădurarii au dezvăluit pentru mass-media, încă de la începutul acestui demers al ministrului USR, că posturile de conducere sunt eliberate și pregătite pentru anumiți membri USR sau ai unor ONG-uri de mediu, ceea ce ministrul și instituția pe care o conduce au negat vehement. Pentru a strânge probe, pădurarii s-au organizat într-un adevărat grup de paparazzi și de investigatori, arătând care sunt legăturile între persoanele pregătite pentru a prelua conducerea Romsilva și care vor fi consecințele acestei preluări.

Pariul silvicultorilor din Romsilva este că viitorul director general al regiei autonome va fi Octavian Romulus Anghel. La fel ca în celebrul roman polițist al Agathei Christie, „Zece negri mititei”, cercul celor înscriși în cursa pentru preluarea Romsilva s-a tot strâns, de la o etapă la alta, după depunerea dosarelor, confirmând deja primele bănuieli ale pădurarilor: din 13 au rămas 8, apoi 5, iar favoritul este Romulus Anghel, pe care toată lumea a pariat deja că va fi câștigătorul concursului.

Silvicultorii din Romsilva îi contestă lui Anghel abilitățile de lider, spunând despre acesta că nu s-a remarcat ca un bun conducător de echipă, cu proiecte constructive, ci doar a reușit să închidă proiecte, ceea ce se așteaptă de la el să facă și după ce va deveni director general, la finalul acestei luni.

Miza ar fi să scape de toți directorii direcțiilor silvice, în cel mult un an, prin noul mecanism de evaluare fără criterii clare de performanță, introdus de noul act normativ votat de Guvern, ca apoi să se treacă la următoarea etapă: scăderea performanței și a profitului Romsilva, cu scopul pregătirii pentru vânzarea, pe bucăți, a direcțiilor silvice, cu implicarea unor membri USR și ai unor ONG-uri de mediu.

O altă miză este implementarea proiectului deja lansat de Ministerul Mediului, de stabilire a unor zone de protecție strictă, despre care pădurarii spun că nu se va mai putea nici măcar intra în pădure și că ar urma să fie în această situație cel puțin jumătate din actuala suprafață forestieră administrată de Romsilva, începând cu zona Făgărașului, unde se implementează proiectul „Yellowstone de România”, al fundației Conservation Carpathia - un mare parc natural întins pe 200 de hectare, în centrul României.

Ministerul Mediului neagă toate afirmațiile pădurarilor

Ministerul și ministrul Mediului au negat vehement aceste afirmații ale angajaților Romsilva, încă de la început. La fel și fundația Conservation Carpathia. Atât instituția, cât și fundația au negat orice implicare a ONG-ului sau a altui ONG pro parc în numirea directorului general al Romsilva sau în modificările legislative care să susțină în vreun fel proiectele pro parc. Dar angajații Romsilva insistă să demonstreze că toate demersurile actualei conduceri a Ministerului Mediului se îndreaptă spre același rezultat.

Despre viitorul director general al Romsilva pădurarii susțin că acesta va fi Octavian Romulus Anghel, după ce ministerul a modificat de mai multe ori regulamentul de concurs, pentru a se potrivi cu datele viitorului câștigător. De asemenea, angajații revoltați din Romsilva spun că există conexiuni evidente între acesta și actualul director al Gărzii Forestiere Naționale, Florin George Gârbacea, numit în funcție după ce Diana Buzoianu a devenit ministru. Acesta nu e inginer silvic, pentru că nu a absolvit facultatea de Silvicultură, ci doar un masterat în domeniu, iar cele 3 semestre de studii nu-l transformă în inginer. În prezent face studiile la Oradea, pentru a deveni inginer silvic, ulterior numirii lui în funcție peste instituția care controlează respectarea regimului silvic.

Numirea acestuia a stârnit revolta silvicultorilor, care susțin că seria acestor plasări ale membrilor USR sau ai unor ONG-uri în funcțiile de conducere va continua, până la ocuparea tuturor posturilor din Ministerul Mediului și din Romsilva.

Legăturile dintre USR, Rotary și ASFOR

Octavian Anghel apare în cercuri formate din membri USR și ai unor ONG-uri, apropiați de actuala conducere politică a Ministerului Mediului. Printre aceștia se află și Aurel Oprinoiu, senator USR și membru al Rotary Club Prahova, organizație în care Octavian Anghel este trezorier. Legăturile sunt și cu Asociația Forestierilor din România - ASFOR - al cărei președinte este Ciprian Muscă, identificat de silvicultori în același cerc restrâns din jurul viitorului director general al Romsilva. Muscă va fi observator la concursul pentru ocuparea funcției de director general al Romsilva, poziție introdusă printr-o erată la regulamentul procedurii.

Un alt membru al grupului identificat de silvicultori este Dan Achim, numit în conducerea Consiliului de Administrație al Romsilva de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acesta fiind și secretarul ASFOR.

Din grup nu lipsesc Mihai Zotta, director tehnic al Fundației Conservation Carpathia, sau Christoph Promberger, directorul general al fundației. Angajații Romsilva care au făcut investigațiile susțin că Diana Buzoianu pregătește încheierea unui protocol între Romsilva și Fundația Conservation Carpathia pentru promovarea parcurilor naturale și naționale administrate de regie, astfel încât să susțină proiectul „Yellowstone”, inclusiv prin restricționarea accesului în viitoarele arii cu protecție sporită.

Cheia este viitorul director al regiei

Silvicultorii acuză formarea unui cerc de influență în jurul actualei conduceri politice a Ministerului Mediului, coordonat de USR și unele ONG-uri de mediu, cheia preluării Romsilva fiind viitorul director general pentru care angajații revoltați ai regiei au suspiciuni în legătură cu viitorul concurs de ocupare a postului. Aceștia susțin că va fi un concurs aranjat, nicidecum corect și transparent, cum a anunțat ministrul Diana Buzoianu.

Ancheta silvicultorilor se bazează pe dovezile care atestă legăturile dintre persoane și fotografiile care au ajuns în spațiul public, în care persoane cunoscute din acest cerc apar alături de reprezentanți ai actualei conduceri a Ministerului Mediului. Fotografiile sunt de la evenimente ale clubului Rotary International și Rotary Club Prahova - Aurel Oprinoiu, Octavian Anghel; vizite în teren, în pădure, cu Mihai Zotta și Christoph Promberger de la Conservation Carpathia, împreună cu persoane din zona administrării pădurilor - despre care silvicultorii spun că demonstrează o relație directă între fundație și oameni din sistemul forestier. De asemenea, Ciprian Dumitru Muscă (ASFOR) apare alături de viitorul director general al Romsilva și de senatorul USR Aurel Oprinoiu.

