Baniciu, la moartea lui Nicu Covaci: Phoenix a fost şi va mai rămâne ce sunt convins că trebuia să fie

"Dumnezeu să-l odihnească. Am fost o perioadă solistul, dar eu spun că perioada cea mai bună, în care s-au făcut lucrurile cele mai frumoase. Din păcate, noi nu ne-am prea înţeles în ultima vreme, urmând ca abia în ultima perioadă a vieţii lui să ne întâlnim, mai apropiaţi fiind. Pentru că toată lumea ne spunea. Sunt momente în care lucrurile trebuie repuse în pagină. Îmi pare rău că s-a dus atât de repede. Mulţi dintre prietenii noştri ne spun: 'voi aţi fost Beatles-ul României'. Cred că nu au fost departe de adevăr. Momentele noastre au fost aproape inegalabile, pentru că un asemenea fenomen ar fi, în principiu, greu de egalat. Asta din cauza energiei lui Nicu, care a condus ideile şi tot ce s-a făcut într-o anumită perioadă. Şi după aceea. Pentru că el a încercat să construiască în continuare câte ceva", a scris Mircea Baniciu, pe pagina sa de Facebook.



Baniciu mărturiseşte că îi datorează lui Nicu Covaci "schimbarea de macaz" a vieţii lui.



"Eu mă bucur că a încercat şi a trăit intens şi arzând până în ultima clipă. Cu siguranţă că a făcut foarte multe şi, din păcate, lucrurile cele mai apropiate de Phoenix nu au avut un ecou favorabil, mai ales în ultima vreme. S-au întâmplat nişte lucruri pe care noi, cei din prima echipă, le-am acceptat sau le-am acceptat mai puţin, dar Nicu Covaci rămâne pentru noi omul cu care am început fenomenul acesta extraordinar, cu care am avut cele mai frumoase momente, cei mai frumoşi ani. Eu pentru asta îi mulţumesc. Eu eram astăzi, poate, un arhitect într-un birou de arhitectură, eram cu totul şi cu totul altceva decât cum a fost să fie. Iată-mă pe scenă - şi acum sunt într-un spectacol - şi pot să vă spun că lui îi datorez schimbarea asta de macaz. El m-a scos din şcoală şi m-a pus pe scenă. A fost un lucru extraordinar, nu mă aşteptam să mă ţină atât de mult. Eu i-am şi mărturisit-o de nu ştiu câte ori: lucrurile pe care tu le-ai făcut pentru gaşcă, pentru noi, pentru prietenii tăi, au fost aproape de inegalat, pentru că ne-au schimbat viaţa tuturor", precizează artistul.



El îi mulţumeşte lui Nicu Covaci, "acolo unde este, pentru tot ce a făcut, pentru perioada de glorie şi nu numai". "Pentru faptul că noi mai existăm pe scenă. Phoenix a fost şi va mai rămâne ceea ce sunt convins că trebuia să fie", subliniază Mircea Baniciu.