Beethoven și Schumann la Sala Radio pe 29 octombrie

„Tot ce se întâmplă în lume mă afectează. Politica, de exemplu, literatura, oamenii, și eu reflect toate aceste lucruri în propriul meu fel – și aceste reflecții încearcă apoi să găsească o exprimare în muzică. Muzica mea izvorăște din conștiința minții poetice.” – spunea Schumann în 1838, construindu-și astfel implicit un autoportret exact.

Evenimentul prezentat de Orchestra de Cameră Radio se va derula sub bagheta dirijorului Junping Qian, care a fost dirijor asistent al Royal Scottish National Orchestra (2018-2020) și dirijor asistent pentru Orchestre de Paris (2022/23). Pe lângă colaborările frecvente cu toate orchestrele importante din China, a dirijat ansambluri de prestigiu, precum Konzerthausorchester Berlin, Orchestra Filarmonică din Londra, Orchestra Filarmonică Regală din Londra, Orchestra Simfonică BBC, Kammerorchester Basel, Orchestra Filarmonică din Copenhaga, Orchestra Simfonică a Radioului Suedez, Orchestra Simfonică Națională Daneză, Orchestre National de Lyon ș.a. A câștigat Premiul I la Concursul Internațional de Dirijat din București – 2017, Premiul III și Premiul Orchestrei la cea de-a 7-a ediție a Concursului „Lovro Matačić” din Zagreb, Croația, Premiul III la Concursul de Dirijat „Hans von Bülow” – 2021 și Premiul III la Concursul de Dirijat „Prințesa Astrid” – Norvegia, 2022.

Concertul este și o ocazie de a-l revedea pe cunoscutul violoncelist român Răzvan Suma. Director artistic al CellEAST Festival, Răzvan Suma este solist concertist al Orchestrelor și Corurilor Radio România, conferențiar dr. al Universității Naționale de Muzică București și director artistic al proiectului ICon Arts Transilvania. Răzvan Suma a organizat turnee naționale începând din anul 2012. Suita de proiecte Vă place Bach?, Vă place Brahms?, Vă place Tango?, Vă place SCHU...?, Vă place Beethoven? sau Vă plaCello? l-a plasat în topul celor mai activi violonceliștilor români. De asemenea, este fondator al Ansamblului PlaCello, din care mai fac parte violonceliștii Ștefan Cazacu, Ella Bokor și Mircea Marian.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.