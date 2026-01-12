„Simfonia iubirii”, o celebrare a dragostei prin capodoperele muzicii clasice, în luna martie pe scenele din întreaga țară

Concertul reunește pe scenă Orchestra di Teatro d’Opera Italiana, Orchestra Opera Vox, Corul și Baletul Opera Vox, sub conducerea dirijorului și solistului violonist Bogdan Costache, într-o producție ce promite o experiență artistică complexă, în care muzica, dansul și vocea se împletesc cu eleganță și emoție.

Spectacolul aduce în prim-plan unele dintre cele mai cunoscute și îndrăgite lucrări dedicate iubirii. De la grația mozartiană și exuberanța muzicii italiene de secol XIX, la dramatismul romantic al baletului lui Ceaikovski și melancolia temelor semnate Ennio Morricone, fiecare moment va fi o reverență adusă iubirii în toate formele sale.

Spectacolul este condus de Bogdan Costache, violonist și dirijor apreciat, care va urca pe scenă în dublă ipostază, dirijând „cu vioara în mână”, după modelul vienez consacrat de Johann Strauss și André Rieu. Carisma artistică și conexiunea sa autentică cu publicul fac din fiecare apariție o întâlnire memorabilă.

În cadrul evenimentului, vor fi prezentate și lucrări în primă audiție națională, alături de compoziții românești dedicate iubirii.

Coregrafia și regia artistică poartă semnătura lui Vlad Sebastian, regizor și coregraf cu activitate în teatrele muzicale din România și din străinătate. Prezența Corului și a Baletului Opera Vox va oferi spectacolului o dimensiune scenică aparte.

Parte din misiunea evenimentului este promovarea tinerei generații de artiști români. În acest an, pe scenă va urca Gabriel Popescu, un tânăr chitarist talentat, aflat la început de drum, care va evolua alături de profesorul și mentorul său, Mădălin Antonesei.

Itinerariul Turneului Național „Simfonia iubirii”:

1 martie, ora 20:00 – Pitești, Casa de Cultură a Sindicatelor

2 martie, ora 20:00 – Ploiești, Casa de Cultură a Sindicatelor

3 martie, ora 20:00 – Târgu Mureș, Palatul Culturii

4 martie, ora 20:00 – Satu Mare, Casa de Cultură a Sindicatelor

5 martie, ora 20:00 – Baia Mare, Sala ATP Tech Center

7 martie, ora 20:00 – Oradea, Casa de Cultură a Sindicatelor

8 martie, ora 20:00 – Deva, Centrul Cultural „Drăgan Muntean”

9 martie, ora 17:00 și 20:00 – Timișoara, Opera Națională Română

10 martie, ora 20:00 – Arad, Filarmonica de Stat

11 martie, ora 20:00 – Craiova, Filarmonica Oltenia

12 martie, ora 20:00 – Târgoviște, Cinema Independența

13 martie, ora 20:00 – Buzău, Sala Consiliului Județean

14 martie, ora 20:00 – Focșani, Sala Balada

15 martie, ora 20:00 – Câmpina, Casa Tineretului

16 martie, ora 20:00 – București, TNB Sala „Ion Caramitru”

17 martie, ora 20:00 – Brașov, Teatrul „Sică Alexandrescu”

18 martie, ora 20:00 – Sibiu, Centrul Cultural „Ion Besoiu”

19 martie, ora 20:00 – Alba – Iulia, Casa de Cultura a Sindicatelor

20 martie, ora 20:00 – Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenților

21 martie, ora 20:00 – Botoșani, Casa de Cultură a Sindicatelor

22 martie, ora 20:00 – Iași, Cinema Victoria, Sala Unirii

23 martie, ora 20:00 – Piatra-Neamț, Cinema Mon Amour

24 martie, ora 20:00 – Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Eveniment prezentat de Prestige Art Production.

