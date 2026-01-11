Șosete vechi în loc de produse de dezghețare pentru mașini. Trucul simplu care funcționează

Ben Welham, expert la o companie britanică, recomandă înfășurarea oglinzilor mașinii în șosete cu o seară înainte. Metoda împiedică formarea gheții pe oglinzi, scrie Express.

Perioada rece din ianuarie face ca dezghețarea mașinilor să devină o problemă zilnică. Marea Britanie se confruntă cu temperaturi sub zero, zăpadă și gheață. Met Office a emis avertizare de cod galben.

Șosetele vechi pot elimina necesitatea de a cumpăra un produs de dezghețare pentru curățarea oglinzilor. „Folosirea șosetelor poate atrage priviri ciudate din partea vecinilor, dar este eficientă. O pereche de șosete vechi poate economisi minute prețioase în diminețile geroase”, explică expertul.

Ben Welham avertizează: „Nu uitați să le scoateți înainte de a porni la drum”.

Expertul recomandă evitarea altor metode virale, inclusiv folosirea cartofilor pentru dezghețare. „Această tendință de pe TikTok poate părea inteligentă, dar veți ajunge să aveți o mizerie lipicioasă pe parbriz, care este mai greu de îndepărtat decât înghețul în sine", avertizează Ben.

Mitul cu cartoful a câștigat popularitate online, dar nu are credibilitate.

Șoferii pot folosi oțet alb pentru a elimina condensul din mașini.

„O modalitate excelentă de a elimina condensul și de a preveni reapariția acestuia este amestecarea unei soluții acasă”, afirmă experții.

Rețeta: amestecați două căni cu apă cu două căni de oțet alb. Adăugați câteva picături de detergent de vase. Turnați amestecul într-o sticlă cu pulverizator.

„Pulverizați-l direct pe fereastră. Oțetul alb creează o barieră protectoare, iar săpunul reduce tensiunea superficială a picăturilor”, explică experții.

Soluția se usucă singură și formează un strat protector subțire.

(sursa: Mediafax)