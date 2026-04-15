Cântăreața Katy Perry este acuzată de agresiune sexuală de o actriță

Actrița australiană Ruby Rose a afirmat că artista Katy Perry ar fi agresat-o sexual într-un club de noapte din Melbourne în urmă cu aproape 20 de ani.

Poliția australiană a confirmat pentru publicațiile The Sydney Morning Herald și Herald Sun că a deschis o anchetă privind un caz de agresiune sexuală petrecut în Melbourne în 2010, scrie People.

„Poliția a fost informată că incidentul a avut loc într-un local autorizat din centrul orașului Melbourne. Deoarece ancheta este încă în curs, nu ar fi potrivit să facem alte comentarii în acest moment”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției din Victoria pentru The Sydney Morning Herald și Herald Sun.

Potrivit ABC, actriţa în vârstă de 40 de ani, cunoscută, printre altele, pentru rolul său din producţia „Orange is the New Black”, a spus marţi că a dat declaraţii la poliţie şi că, prin urmare, nu mai poate vorbi public despre acest caz.

„Începând de astăzi după-amiază, am finalizat toate declarațiile. Asta înseamnă că nu mai pot să comentez, să redistribui sau să vorbesc public despre niciunul dintre aceste cazuri sau despre persoanele implicate”, a spus ea, potrivit sursei citate.

Reprezentant al lui Katy Perry: „Acuzațiile difuzate sunt minciuni periculoase și iresponsabile”

Un reprezentant al lui Katy Perry a negat acuzaţiile.

„Acuzațiile difuzate pe rețelele de socializare de Ruby Rose la adresa lui Katy Perry nu sunt doar categoric false, ci sunt minciuni periculoase și iresponsabile”, a spus reprezentantul lui Katy Perry, potrivit People.

Ancheta vine la scurt timp după ce Rose a afirmat pe reţelele sociale că a fost agresată sexual de Perry când avea în jur de 20 de ani, un episod care, potrivit actriţei, i-a luat ani de zile să-l proceseze şi să-l facă public.

„Deși sunt foarte recunoscătoare că am reușit să rezist atât de mult încât să-mi găsesc vocea, acest lucru nu face decât să arate cât de puternic este impactul traumei și al agresiunii sexuale”, a scris ea într-o postare pe rețelele sociale.

(sursa: Mediafax)