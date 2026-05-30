Accident grav pe DN1.Șapte răniți, între care patru copii

Accidentul a avut loc la kilometrul 222 al DN1 Brașov-Sibiu, între localitățile Mândra și Șercaia, fiind implicate două autovehicule.

Potrivit primelor informații, în urma impactului au fost rănite șapte persoane – trei adulți și patru minori. Unul dintre copii a fost proiectat în afara autoturismului și se află în stare de inconștiență.

Victimele primesc îngrijiri medicale la fața locului, iar echipajele de intervenție desfășoară operațiuni de salvare și evaluare medicală.

Din cauza accidentului, traficul rutier pe DN1 este oprit în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor specializate.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

