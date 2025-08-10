CARMINA BURANA – cu tenorul Ştefan von Korch în linia solistică - în premieră în aer liber în Bucureşti, pe 17 iulie 2026 la Grădina de Vară Herăstrău

Evenimentul aduce în prim-plan o formulă interpretativă de elită ce îi va include ca solişti pe: tenorul ŞTEFAN VON KORCH, soprana OANA MARIA ŞERBAN şi baritonul FANG SHUANG.

Pentru iubitorii genului, concertul înseamnă bucuria de a audia cea mai cunoscută cantată din lume, îndelung aşteptată şi aclamată pretutindeni, dar şi prilej de întâlnire cu solistul a cărui voce este adesea considerată inconfundabilă pentru această lucrare: spectacolul îl aduce la rampă pe tenorul Ştefan von Korch, care va interpreta partitura specifică vocii sale din „Carmina Burana” pentru publicul din Grădina Herăstrău după peste 40 de apariţii în această postură pe scene ale filarmonicilor naţionale şi debut sclipitor la Palermo, elogiat în presa din Italia şi România deopotrivă.

https://youtu.be/dr4M3Cq66H8?feature=shared

În momentul de faţă Ştefan von Korch este unul dintre cei mai solicitaţi solişti pentru linia de tenor din Carmina Burana, iar despre secvenţa care este de multe ori considerată „partitura sa semnătură” spune: "linia muzicală care îmi revine în Carmina Burana este deosebit de înaltă și intensă, la limita capacităţii vocii umane, în fapt scrisă pentru voce de contratenor, dar pe care eu aleg să o cânte pe voce plină. Lucrarea în totalitate este deosebit de provocatoare, atât vocal cât şi instrumental şi vă invit să o trăim şi să îi descoperim tumultul împreună."

Alături de Ştefan von Korch se va afla soprana Oana Maria Şerban, solista căreia i-a revenit onoarea de a cânta în Grădina de la Versaille în deschiderea Jocurilor Olimpice din 2024 şi care în 2025 a fost „Elle” – unicul personaj din „Frumosul indiferent” şi „Vocea umană,” pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,” a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,” musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER şi a dubutat în rolul Rosina din „Barbierul din Sevilla” de Rossini, producţie a Operei Naţionale din Bucureşti. Despre prezenţa pe scena premierei în aer liber a spectacolului Carmina Burana spune: „este o postură care mă bucură enorm îmi doream de multă vreme să debutez în această lucrare emblematică pentru repertoriul vocal simbolic şi sper să îmi fiţi aproape în acest moment plin de emoţie, pe 17 iulie 2026 la Grădina de Vară Herăstrău.”

Formula solistică va fi întregită de Fang Shuang, baritonul Operei Comice pentru Copii ce aduce la rang de artă creaţii de marcă din repertoriul autohton, de la romanţe la şlagăre nemuritoare şi care îşi pune acum versatilitatea artistică în slujba superbei „Carmina Burana,” lucrare în care Carl Orff oferă baritonului numeroase momente de măiestrie vocal interpretativă.

Tenorul Ştefan von Korch, coordonatorul stagiunii Musical Extravaganza din care concertul face parte, concluzionează: „ pe 17 iulie 2026 vă invităm la un concert deosebit: «Carmina Burana,» lucrare însemnată în parcursul meu artistic, este şi prima lucrare prezentată integral din cadrul concertelor Musical Extravaganza; formula solistică este fără precedent, iar punerea în scenă în aer liber încununează noutăţile ce definesc acest concert.”

Celebra Carmina Burana de Carl Orff va purta spectatorii pe înălţătoarele sale acorduri, de-a lungul unui parcurs intens, de 25 de numere muzicale, ce încep şi se termină circular cu faimosul prolog „O, Fortuna,” una din cele mai recognoscibile teme ale repertoriului clasic.

https://youtu.be/Ia6ZBd4ehmU?feature=shared

Într-o formă de prezentare situată la standard de excelenţă, spectacolul va fi un regal al muzicii clasice, în premieră în aer liber. În completarea garniturii solistice de calibru producţia va fi întregită de cor şi instrumentişti de vârf, iar conducerea muzicală va reveni unui maestru dirijor ce va consolida ştacheta evenimentului. Întraga sărbătoare muzicală va culmina într-o producţie sclipitoare a celei mai cunoscute lucrări vocal simfonice a tuturor timpurilor.

Concertul vocal simfonic “Carmina Burana” face parte din stagiunea Musical Extravaganza, ce aduce repere ale artei lirice mai aprope de public, sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch şi este prima lucrarea integrală prezentată sub această egidă.

Biletele, se găsesc, până la 30 august, la preţuri începând cu 89 lei pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro, DynamicTicket.ro şi la Sala Dalles.

Despre protagonişti

** Ştefan von Korch – Tenor **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff.”

Cu o evoluţie exponențială, națională şi internaţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi continuă seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

Interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto, Bărbierul din Sevilla, Elixirul Dragostei, Don Pasquale, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi dar şi o prezenţă costantă pe scenele filarmonicilor naţionale.

**Oana-Maria Șerban – soprană **

Cu o prezenţă fermecătoare şi versatilitate interpretativă aparte, în anul curent soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle” – unicul personaj din „Frumosul indiferent” şi „Vocea umană,” pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,” a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,” musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER şi va dubuta în rolul Rosina din „Barbierul din Sevilla” de Rossini, producţie a Operei Naţionale din Bucureşti.

Talentata soprană de coloratură a cântat în Grădinile Palatului Versailles, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, a performat la Musikverein din Viena în rolul Dochiţa din Opereta „Crai nou”, alături de Opera Naţională din Bucureşti şi a debutat la Opera Națională din București în 2023 în rolurile Olympia din opera Povestirile lui Hoffmann, de J.Offenbach, Gilda din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, si cel mai recent Susanna, din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Este eroina favorită a celor mici în roluri memorabile pe scena Operei Comice pentru copii, unde a fost, printre altele, Rosina din opera Bărbierul din Sevilla, Clorinda din opera Cenușăreasa, ambele de Gioachino Rossini, Norina din opera Don Pasquale și Adina, din opera Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti.

**Fang Shung – (Bariton)**

Fang Shuang a devenit un adevărat “răsfăţat al publicului” după ce a fost finalist în concursul Românii au talent în 2017, unde a obținut Golden Buzz cu melodia ,,Copacul,” şi a încântat cu ,,De-ai fi tu salcie la mal” şi ,,Of, inimioară!,” dezvăluindu-şi pasiunea pentru muzica românească veche.

Cariera sa pe scena lirică a început însă cu mult mai devreme, încă din 2013, când a devenit solist al Operei Comice pentru Copii, unde a interpretat: Malatesta din ,,Don Pasquale,” Peter (Tata) din ,,Hansel & Gretel,” Directorul din ,,Mam’zelle Nitouche” (Hapciu în Re Major), Pappacoda din ,,O noapte la Veneția,” Papageno din ,,Die Zauberflote” (Flautul Fermecat), Hook din ,,Peter Pan” şi Pimpinone din ,,Pimpinone”

Este absolvent al Universitaţii Naționala de Muzică din București, la clasa domnului Ionel Voineag și a doamnei Andreiana Geamănă-Roșca la acompaniament canto şi a unui master la secția canto clasic, însa marea sa pasiune rămân romanţele.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele. Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 10 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.