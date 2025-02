Cartografii Sonore. Recital de Muzică Renascentistă Costin Soare

Recitalul propune o călătorie muzicală în Anglia, Spania, Italia, Ungaria și Franța, cu lucrări compuse de către unii dintre cei mai importanți compozitori-interpreţi ai vremii: de la contemporanul lui Shakespeare, John Dowland, lutist la curtea reginei Elisabeta I, la Bálint Bakfark, muzicianul maghiar născut la Braşov, Orpheus Pannoniae, cum îl numea polonezii; de la pleiada de interpreți la vihuela din Secolul de aur al muzicii spaniole, precum Luis Milan, Alonso Mudarra, Luys de Narvaez, la cel supranumit Il Divino, italianul Francesco da Milano.

Costin Soare este unul dintre cei mai apreciaţi şi activi muzicieni români; el îmbină în mod fericit o frumoasă carieră concertistică (chitarist şi lutist) cu cea pedagogică (profesor la C.N.A. „Dinu Lipatti”, Bucureşti şi cadru asociat dr. la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti în perioada 2002-2023), fiind, de asemenea, director artistic al Festivalului Internaţional „Serile de chitară”. Pasionat de muzica contemporană, a iniţiat un proiect unic în lumea chitaristică de la noi, intitulat „Musica…”, parte a Festivalului Internaţional „Serile de chitară”, prin care încearcă să stimuleze creaţia pentru instrument, ocolit, până de curând, de majoritatea compozitorilor valoroşi din România. În 2011 a obținut titlul de Doctor în Muzică cu menţiunea “Magna cum laudae” pentru teza de doctorat intitulată „Sonata pentru chitară în perioada 1920-1950 – Generaţia neoromantică”; în perioada martie 2012 – februarie 2013 este cercetător bursier post-doctoral „MIDAS” al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.

Harta vedetă a serii, „Inima sub asediul Iubirii” este o lucrare inedită în istoria cartografiei alegorice, realizată în jurul anului 1730 de Matthäus Seutter, unul dintre cei mai importanți cartografi germani ai secolului al XVIII-lea. Într-o reprezentare simbolică, sub forma unui câmp de luptă, „Cetatea Inimii” se află sub asediul „Iubirii”. Folosind elemente specifice hărților militare (trupe și tehnică de asalt, ambarcațiuni de luptă etc.), Seutter surprinde confruntarea dintre rațiune și emoții. Prezentarea va fi realizată de Eugen Grama, muzeograf MNHCV.

Dată: Vineri, 14 februarie 2025, de la ora 18:00

Desfăşurare: La sediul Muzeului Hărților, Strada Londra nr. 39, sector 1, București

Acces: Participarea se face în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere și achitarea biletului de acces de 15 lei