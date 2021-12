Celebra violonistă Leticia Moreno din Spania cântă în stagiunea Filarmonicii „George Enescu”

Joi, 9 și vineri, 10 decembrie 2021, Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu” va cânta sub bagheta dirijorului său principal Gabriel Bebeșelea, în două concerte cu public, susținute de la ora 19.00, în Sala mare a Ateneului Român. Programul va cuprinde îndrăgitul Concert în mi minor pentru vioară și orchestră, op.64 de Felix Mendelssohn și Simfonia nr.1, în do major, op.19 de Carl Maria von Weber, o lucrare mai puțin cunoscută publicului de la noi. Solistă în concertul lui Mendelssohn este violonista spaniolă de origine peruană Leticia Moreno, una dintre cele mai provocatoare și temperamentale tinere artiste de pe firmamentul muzicii internaționale, care captivează „publicul și criticii deopotrivă prin carisma naturală, virtuozitatea și forța interpretativă profundă”.

CONCERT SIMFONIC CU PUBLIC

9 și 10 decembrie 2021, Sala mare a Ateneului Român, ora 19.00

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor

GABRIEL BEBEȘELEA

Solistă

LETICIA MORENO

Program

Felix Mendelssohn

Concertul în mi minor pentru vioară și orchestră, op.64

Carl Maria von Weber

Simfonia nr.1, în do major, op.19

Prețurile biletelor sunt:

Categoria I: 110 lei;

Categoria II: 100 lei.

Pentru a evita aglomerația și formarea de grupuri, accesul se face cu o oră înainte de începerea spectacolului.

GABRIEL BEBEȘELEA

Gabriel Bebeșelea este dirijor principal al Filarmonicii "George Enescu" începând cu stagiunea 2020/21, precum și Director Muzical și Dirijor Principal al Orchestrei Filarmonicii Macedoniei. În afară de acestea, Bebeșelea își continuă activitatea ca Dirijor Principal al Filarmonicii de Stat “Transilvania” Cluj-Napoca, titlu pe care îl deține din anul 2016.Pe lângă aceste poziții, Gabriel Bebeșelea este invitat al unor orchestre precum Royal Philharmonic Orchestra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Barcelona Symphony Orchestra (OBC), Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre National de Lille, Singapore Symphony Orchestra, State Academic Symphony Orchestra of Russia “Evgeny Svetlanov", Orchestra Naţională Filarmonică Rusă.

Printre soliștii cu care Gabriel Bebeșelea colaborează se numără Sarah Chang, Ray Chan, Augustin Hadelich, Valentina Lisitsa, Leticia Moreno, Dimitri Ashkenazy, Alexandra Dariescu, Daniel Ciobanu, Alexandru Tomescu. Alături de Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Gabriel Bebeșelea a înregistrat în premieră mondială un CD cu “Pastorale -Fantaisie pour petite orchestre” și oratoriul "Strigoii" de George Enescu. CD-ul a fost lansat la casa de discuri Capriccio în septembrie 2018.Tot atunci, partiturile acestor lucrări au fost publicate la Editura Muzicală a Muzeului Național "George Enescu", Gabriel Bebeșelea având meritul transcrierii manuscrisului lucrării “Pastorale -Fantaisie pour petite orchestre”, dar și al editării și curatelei acestor opere enesciene. În 2017, a înființat ansamblul de muzică veche și nouă Musica Ricercata. În cadrul Premiilor Operelor Naţionale Române din 2014, lui Gabriel Bebeșelea i-a fost decernat premiul pentru “Cel mai bun dirijor”. Absolvent al studiilor de licenţă la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca la clasa maestrului Petre Sbârcea şi al celor de masterat cu maestrul Horia Andreescu la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, în 2018 Gabriel Bebeșelea a obținut titlul de doctor în muzică "summa cum laude" la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,sub îndrumarea Prof.Univ.Dr.Dan Dediu. Gabriel Bebeșelea este stabilit la Viena, unde a absolvit studiile postuniversitare la Universitatea de Muzică şi Artele Spectacolului, la clasa Prof. Mark Stringer.

LETICIA MORENO

Născută în Spania, de origine peruană, violonista Leticia Moreno întreține legături puternice cu America Latină, în special cu țara ei de origine, unde se întoarce pentru a cânta în fiecare stagiune. Artista a studiat la Scoala Superioara de Muzica Reina Sofia din Madrid, Hochschule für Musik und Tanz din Köln și la Guildhall School din Londra, fiind cel mai tânăr membru al prestigioasei fundații Alexander von Humboldt Stiftung. A studiat cu profesori celebri, printre care se numără Zakhar Bron, Maxim Vengerov și Mstislav Rostropovici. A colaborat, printre alții, cu dirijori faimoși precum Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Paavo Jarvi, Vladimir Ashkenazy, Christoph Eschenbach, Yuri Temirkanov, Krzysztof Penderecki. A câștigat concursuri internaționale de vioară precum Szeryng, Concertino Praga, Novosibirsk, Sarasate, Kreisler, fiind laureată a Echo Rising Star.

De asemenea, a cântat cu orchestre de top precum Wiener Symphoniker, Filarmonica din Sankt Petersburg, Mahler Chamber Orchestra, Washington's National Symphony, Orchestra Mariinsky, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Philharmonique de Monte Carlo, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Academy of St. Martin in the Fields. A înregistrat recent două CD-uri pentru Universal/Deutsche Grammophon: Spanish Landscapes - un studiu de muzică spaniolă (Sarasate, Lorca, Granados, Falla ș.a.) și Concertul nr. 1 pentru vioară de Dmitri Șostakovici cu Orchestra Filarmonică din Sankt Petersburg, condusă de Yuri Temirkanov. Artista a lansat cel mai recent album Piazzolla la Deutsche Grammophon, înregistrat la Abbey Road Studios din Londra și la Emil Berliner Studio din Berlin, alături de Orchestra Filarmonicii din Londra și de muzicianul Andrés Orozco-Estrada. Leticia Moreno cântă pe o vioară Nicola Gagliano din 1762.