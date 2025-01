Ciorne ale melodiei lui Bob Dylan, "Mr Tambourine Man", au fost vândute la licitație. Sumele enorme plătite de admiratori

Cele două foi de hârtie îngălbenite de vreme conţin trei ciorne progresive ale versurilor melodiei lansate în 1965, cu adnotări făcute de mâna lui Bob Dylan pe cea de-a trei ciornă.



Acestea au fost vândute sâmbătă la Nashville, Tennessee. Estimările erau între 400.000 şi 600.000 de dolari, iar preţul final obţinut a fost de 508.000 de dolari.



Aceste ciorne s-au numărat printre cele 60 de obiecte care au fost scoase la vânzare în cadrul unei licitaţii dedicate celebrului muzician Bob Dylan, 50 dintre piese provenind din colecţia personală a celebrului jurnalist american specializat în muzică Al Aronowitz.



O pictură în ulei din 1968, creată şi semnată de Dylan, a fost vândută pentru 260.000 de dolari. Pânza, un portret în stil cubist, a fost realizată de Bob Dylan la începuturile încercărilor sale în arta plastică, după ce prima sa soţie, Sara, i-a oferit cadou un set de culori în ulei când a împlinit 27 de ani.



De asemenea, printre obiectele scoase la licitaţie s-a numărat şi o chitară electrică Fender Telecaster din 1983, care i-a aparţinut lui Dylan şi pe care i-a dăruit-o mai apoi celebrului tehnician de amplificatoare şi muzician Cesar Diaz. Instrumentul a fost achiziţionat pentru 222.250 de dolari, depăşind estimarea de 80.000 - 120.000 de dolari.



O geacă de blugi Levi's, împodobită manual cu catifea, dantelă şi patch-uri, purtată de Dylan în drama muzicală "Hearts Of Fire" (1987), a fost achiziţionată pentru 25.400 de dolari.



Myles Aronowitz, fiul celebrului jurnalist căruia i-a aparţinut această colecţie de obiecte, a amintit că tatăl său a fost "un conector incredibil" care l-a pus în legătură pe Dylan cu poetul american Allen Ginsberg şi cu formaţia The Beatles.



"El nu a fost doar un jurnalist celebru şi editorialist din New York; Al avea această magie unică", a spus el. "A făcut aceste conexiuni care aveau să modeleze însăşi cultura. A fost vorba de mai mult decât de puterea influenţei - era ceva cu adevărat magic în ceea ce făcea", a mai adăugat el.