Vicepreședinte PSD: Avem o datorie la Crin Antonescu și a venit vremea să i-o plătim

Neacșu a spus, vineri, în Banatul de Munte, că cei care au trecut mai de demult prin politică au stabilit legături transpartinice, care, în unele momente i-au adus împreună, în altele i-au despărțit.

„Am regretat teribil că (...) cea mai mare formațiune politică, alianță politică (s-a destrămat - n.r.), (...) ar fi trebuit să aibă același rezultat pe care încercăm să-l obținem astăzi. Ne-am unit atunci pentru că aveam împotriva cui să luptăm și pentru că ne doream și susțineam ca acest om pe care-l susținem astăzi să ajungă președintele României. Ca pesedist vechi și greu încercat, spun că avem, în continuare, o datorie la Crin Antonescu și a venit vremea să-i o plătim”, a spus Neacșu.

Vicepreședintele PSD a mai spus că, venind dinspre Timișoara a observat că sunt șantiere peste tot: „întreaga țară este un șantier”.

El le-a spus aleșilor locali că nu trebuie să uite că în spatele lui Crin Antonescu sunt cam 98,2% din primarii acestei țări, la fel ca și cele trei partide importante și grupul minorităților naționale, guvernul României, dar că sunt „abia la jumătatea drumului”.

„Și dacă vreți să mergem mai departe, trebuie să ne ajutați. Pentru continuitate este important să facem și ultimul pas. I-am făcut pe cei de până acum. Am avut alegeri locale, și dumneavoastră, v-ați așezat pe un orizont de timp de patru ani în care aveți o grămadă de treabă. Am avut alegeri europarlamentare și am trimis o echipă foarte bună de europarlamentari la Bruxelles. Și se vede lucrul ăsta. România este o voce din ce în ce mai importantă în Europa. Am avut alegeri parlamentare și, deși lucrurile sunt într-o mare schimbare față de ceea ce știam cu toții până acum, suntem în continuare cele mai importante forțe politice ale țării și avem majoritatea parlamentară. Ne-a mai rămas un pas. Este datoria noastră și este mândria noastră a tuturor să avem președintele nostru. Iar acel președinte va fi, cu siguranță, Crin Antonescu”, a mai spus Neacșu.

Apoi, vicepreședintele PSD i s-a adresat lui Crin Antonescu spunându-i: „Crin (...), nici nu știi cât de mare începi să fii”.

(sursa: Mediafax)