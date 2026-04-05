Concert de Paște la Sala Radio: Marea missă de MOZART

Considerată una dintre puținele sale lucrări religioase de mari dimensiuni, Marea missă reunește o parte dintre cele mai complexe pagini corale scrise de Mozart. Deși concepută pentru liturghie, Missa impresionează prin dramatism teatral, contraste pregnante și arii solistice ce evocă forța emoțională a scenei de operă, ca și cum Mozart ar fi adus teatrul liric în spațiul sacru al catedralei. Lucrarea a fost compusă înaintea căsătoriei lui Mozart cu tânăra Constanze Weber, iar în 1783, la Salzburg, a fost interpretată în formă incompletă, cu Constanze însăși în rol solistic, în celebrul „Et incarnatus est” – una dintre cele mai sublime pagini scrise vreodată pentru soprană.

Lucrarea va fi interpretată cu participarea soliștilor vocali Georgiana Dumitru (soprană), Lilia Istratii (mezzosoprană), Andrei Lazăr (tenor), Iustinian Zetea (bas) și a Corului Academic Radio (pregătit de dirijorul Ciprian Țuțu).

În aceeași seară veți asculta și Concertul nr. 23 pentru pian și orchestră de Mozart, în interpretarea solistică a pianistului Horia Mihail. După 14 ani de studii în România (la Braşov şi la Academia de Muzică din Bucureşti), Horia Mihail a urmat cursurile Universităţii din Illinois – S.U.A. Este solist al Orchestrelor și Corurilor Radio și, de asemenea, protagonist al turneelor Pianul călător, Duelul viorilor (alături de Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru), Flautul de aur (alături de flautistul Ion Bogdan Ştefănescu) şi Vioara lui George Enescu la sate (alături de Gabriel Croitoru).

După ce a fost timp de trei ani lector universitar la Boston University, Horia Mihail a revenit la Braşov în toamna anului 2002 ca solist al Filarmonicii şi membru al deja cunoscutei formaţii „Romanian Piano Trio” – împreună cu violonistul Alexandru Tomescu şi violoncelistul Răzvan Suma, alături de care a susţinut concerte de mare succes în ţară şi în străinătate.

Horia Mihail a participat la festivaluri precum Varna Summer International Music Festival, Bucharest Music Film Festival, Festivalul Internaţional George Enescu, Festivalul internaţional Nopţi pianistice de la Chişinău, Festivalul Internațional de la Ushuaia, Argentina. În afara scenelor din România, muzicianul a susţinut recitaluri şi concerte la Berlin, Praga, Munchen, Paris, Lisabona, Londra. A fost aplaudat și în Danemarca, Germania, Ungaria, Spania, Bulgaria sau Republica Moldova, dar şi în Argentina, Chile, Statele Unite, China, Malaezia sau Japonia.

Împreună cu violoniștii Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru, pianistul Horia Mihail a susținut în decembrie 2016 – cu prilejul Zilei Naționale a României – două recitaluri în două prestigioase săli de concert: la Carnegie Hall (Weill Recital Hall) din New York și la Kennedy Center for the Performing Arts (Family Theater) – Washington D.C.

Dirijor permanent al Filarmonicii Banatul – Timişoara, Radu Popa a urmat cursurile Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, absolvind în anul 1994 secţia compoziţie (clasa prof. univ. dr. Adrian Iorgulescu), iar în anul 1996 secţia de dirijat-orchestră (clasa prof. univ. Ludovic Bács), continuându-şi apoi formarea muzicală cu studii de masterat. O contribuţie esenţială în formarea sa ca dirijor l-au avut dirijorii Ludovic Bács şi Erich Bergel.

Radu Popa este invitat permanent al Filarmonicilor George Enescu – Bucureşti, Transilvania – Cluj-Napoca, al Orchestrei Naţionale Radio ş.a. A întreprins turnee în Coreea de Sud, alături de orchestra Filarmonicii Transilvania din Cluj-Napoca (în anul 2001), cu orchestra Filarmonicii Giurgiu (în anul 2002), precum și cu orchestra Filarmonicii Janáček din Cehia (în anul 2003). Ca dirijor al orchestrei de cameră Camerata Janáček, Radu Popa a coordonat producţia operei „Flautul fermecat” (Mozart) la Šumperk, în Cehia (2002). În 2002 și 2003 a fost asistent al cursurilor de dirijat-orchestră susținute de Otakar Thrlik la Opava, în Cehia, iar în anul 2004 a fost invitat să dirijeze numeroase concerte ale orchestrei Filarmonicii Janáček din Ostrava, Cehia.

În cadrul Festivalului George Enescu a dirijat Orchestra Filarmonicii Transilvania – Cluj-Napoca (2007) şi orchestra Filarmonicii Banatul – Timişoara (2009). La invitaţia Orchestrei Naţionale Radio şi alături de soliştii Alexandru Tomescu şi Horia Mihail, Radu Popa a dirijat concertul dedicat Zilei Naţionale a României, eveniment ce a avut loc la Roma, în sala Giuseppe Sinopoli a Auditoriumului Parco della Musica.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.