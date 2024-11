Concert MEŞTERII ROCK pe 14 noiembrie la The Pub Universității

Concertul este precedat, de la ora 18:00, în sala mică de la Pub de lansarea cărţii şi a albumului AXMA ce poartă semnătura celebrului percuţionist al trupei Phoenix: Costin Petrescu Petry. Timp de o oră, vă veţi bucura de prezentarea romanului eveniment AXMA, o proiectare neaşteptată între fantastic şi real. Artistul va vă delecta cu câteva fragmente, extrase de pe albumul AXMA – Dreams, după care va urma o sesiune de autografe. Intrarea la această inedită lansare este gratuită.

Depre Meșterii Rock

Trupa Meșterii Rock a lansat primul lor album, Cavalcada, pe 17 aprilie 2024, la The Pub – Universității. A fost un debut grandios, energic, cu un public minunat, bucuros de reîntâlnirea cu un fost membru de bază al celebrei trupe PHOENIX. Meșterii Rock nu este doar un proiect de divertisment, ci și un act cultural prin intermediul unei muzici de înaltă calitate și al textelor cu mesaje profunde, provenite de la marii maeștri ai poeziei, precum Șerban Foarță, Andrei Ujică și Florin Dumitrescu, Cătălin Răcilă și câteva chiar ale compozitorului. Astfel, prin contopirea experienţei, a talentului și a pasiunii, trupa este din nou gata să vă ofere o seară muzicală de neuitat, ce va îmbina armonios elemente de clasic rock cu influențe moderne și cuvinte încărcate de semnificație. Evenimentul face parte din seria concertelor aniversare “Josef Ioji Kappl - 55 de ani de Muzică și Muzichie”.

Josef Ioji Kappl este celebrul basist al legendei Phoenix și leaderul acestui proiect. Activitatea sa de compozitor, aranjor se extinde asupra celor trei albume legendare Phoenix - Cei ce ne-au dat nume, Mugur de fluier și, mai ales, Cantafabule, cotat și în prezent drept cel mai bun album rock românesc din toate timpurile. La acestea se adaugă Opera Rock Meșterul Manole, albumul Legenda (2016) cu Pasărea Rock și Cavalcada (2024) cu Meşterii Rock, care cuprinde o serie de piese noi, unele inedite pentru marele public, un album realizat în colaborare cu Filarmonica Ploieşti.

Nicu Patoi este unul dintre cei mai valoroşi chitariști români. El este leaderul proiectelor Platonic Band și Equilateral. Vechi colaborator cu Berti Barbera și Ștefan Bănică, participă din 2016 cu trup și suflet, cu inspirație și virtuozitate la proiectul Pasărea Rock, iar acum Meșterii Rock. Începând din anul 2022, Nicu Patoi a preluat partitura de chitară a Operei Rock Meșterul Manole.

Narcis Tran Korsar un muzician din generația tânără, dotat cu mult talent și putere creativă, aflându-se deja la al treilea album al proiectului său solo, s-a integrat perfect în contextul muzicii Meșterilor Rock şi a îmbogățit sunetul lor cu chitara și vocea lui.

Codruț Croitoru este un tânăr vocalist, un multi instrumentist, compozitor și aranjor, care s-a făcut remarcat alături de trupele Compact, Schimbul 3, Premier și de colegii lui de la Taylor Band, al cărui leader este.

Marcel Moldovan este un profesionist. Cântă la tobe de la vârsta de 9 ani, a absolvit Liceul de Muzică Sabin Dragoi din Arad – secţia percuţie, iar în 2008 Universitatea Naţională de Muzică. Din acel an cântă cu Smiley, dar mai are colaborări diverse, cum ar fi Marius Pop în excepţionala trupă The M Theory, cu Nicu Alifantis, cu Alexandru Andrieş, Talisman, byron şi cu Semnal M, pe dublul album - Ieri zi azi. Începând din ianuarie 2024 a preluat partitura tobelor la Opera Rock Meșterul Manole.

Meşterii Rock şi Costin Petrescu Petry ne pregătesc o nouă seară de neuitat la The Pub Universităţii, pe 14 noiembrie 2024! Hosted by Radu Lupaşcu.