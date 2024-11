Concertul pentru pian și orchestră de RAVEL cântat de pianistul HYUNG-KI JOO la Sala Radio

În timpul unui turneu în Statele Unite prezentat în 1928, Ravel a fost impresionat de jazz-ul afro-american și a ales să creeze un concert de pian cu o sonoritate modernă și puternice influențe de jazz. Premiera absolută a concertului a avut loc la Paris, în 1932, în cunoscuta sală de concerte Pleyel, cu Ravel însuși la pupitrul dirijoral al Orchestrei Lamoureux și pianista Marguerite Long ca solistă.

Miercuri, 6 noiembrie 2024 (19.00), aveți șansa de a asculta partitura în interpretarea ORCHESTREI DE CAMERĂ RADIO și a pianistului și compozitorului coreean-britanic HYUNG-KI JOO, pentru prima oară invitat pe scena Sălii Radio.

HYUNG-KI JOO și-a dedicat energia creativă pentru a face muzica clasică accesibilă publicului de toate vârstele și categoriile sociale și a explorat modalități de a prezenta concerte care să se potrivească secolului 21. Pe scenă, Hyung-ki Joo încântă publicul cu prezența sa jovială, precum și cu interpretarea sa energică și plină de virtuozitate. În proiectele speciale pe care le concepe, Hyung-ki Joo îşi asumă diferite roluri, fiind pianist, lider de orchestră, moderator, aranjor și compozitor.

Ca solist, a cântat alături de orchestre renumite precum London Philharmonic Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra, Wiener Symphoniker și Royal Philharmonic Orchestra. O invitație din partea Orchestrei dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma) sub conducerea lui Sakari Oramo, în 2023, a fost un moment extrem de important în cariera sa.

Un orator pasionat, Hyung-ki Joo lucrează pentru a inspira următoarea generație de muzicieni. În atelierele sale Beyond the Practice Room, el pune accentul pe bucuria de a face muzică și îi încurajează pe participanți să exploreze alte direcții dincolo de interpretarea „clasică”. Este deținătorul unui titlu onorific de doctorat de la Manhattan School of Music, face parte din corpul didactic al Paderewski Academy și este mentor pentru absolvenți și studenți în ultimul an la Yehudi Menuhin School.

Cu duo-ul său, IGUDESMAN & JOO, a cucerit internetul cu videoclipurile lor inventive și hilare, care combină muzica clasică, comedia și cultura pop, aducând râsul în sălile de concert din întreaga lume. Mari orchestre au comandat duo-ului crearea de noi lucrări, iar invitați muzicali iluștri precum Joshua Bell, Gidon Kremer, Viktoria Mullova, Yuja Wang le-au solicitat să creeze spectacole pentru ei.

Concertul de la Sala Radio se va derula sub conducerea muzicală a dirijorul britanic JONATHAN BLOXHAM, director Muzical al Teatrului din Lucerna (Elveția). Seara se va deschide cu Pavana semnată de GABRIEL FAURÉ și în partea a doua a evenimentului veți asculta Simfonia nr. 7 de BEETHOVEN. Wagner spunea că finalul simfoniei este o apoteoză în care pare că Beethoven însuși dansează cu întreaga natură.

Director Muzical al Teatrului din Lucerna, dirijorul britanic JONATHAN BLOXHAM a strălucit la Festivalul de la Glyndebourne în 2021, dirijând Luisa Miller de Verdi, cu Filarmonica din Londra. În calitate de dirijor rezident și consilier artistic al ansamblului London Mozart Players, Bloxham a marcat 75 de ani de existență a orchestrei.

În stagiunea 2023/24 Bloxham a debutat cu NDR Elbphilharmonie (Hamburg – Germania) și BBC Symphony, revenind la London Philharmonic și realizând un turneu de excepție cu Philharmonic Brass. Dirijează ansambluri precum Orchestra Națională Belgiană, Residentie Orkest și Orchestra Națională Estoniană, având și primele colaborări cu Beethovenorchester din Bonn, Orchestra de Cameră din Ostrobothnian și orchestra Opera North. În stagiunea trecută a debutat cu Orchestra Simfonică din Tokyo, Royal Liverpool Philharmonic, Trondheim Symphony și a revenit la Hallé Orchestra și la „Britten Sinfonia” la Festivalul de la Aldeburgh.

Jonathan Bloxham, artist complet, și-a început educația muzicală la vârsta de 8 ani și și-a continuat studiile la Școala Yehudi Menuhin și la Royal College of Music, obținând apoi un masterat la Guildhall School of Music and Drama. A fost asistent la City of Birmingham Symphony Orchestra și a fost invitat regulat să dirijeze Deutsche Kammerphilharmonie sub conducerea lui Paavo Järvi.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹