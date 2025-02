Obuzier nord-coreean, doborât de forțele ucrainene

Potrivit sursei citate, este prima dată de la începutul conflictului când un obuzier nord-coreean М-1978 Koksan a fost lovit de o dronă ucraineană.

Autoritățile au prezentat și un videoclip care arată o țintă militară aruncată în aer.

Reuters nu a putut confirma în mod independent raportul.

Experții militari ucraineni și occidentali spun că până la 12.000 de soldați nord-coreeni au fost desfășurați în regiunea Kursk din sudul Rusiei, alături de forțele ruse, și au raportat, de asemenea, utilizarea de echipamente militare de la Phenian.

Ukrainian drones spot and attack a North Korean 170mm M1978 Koksan self-propelled guns in service with the Russian Army. pic.twitter.com/FbV7j63SLc