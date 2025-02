Crin Antonescu: I-aș spune lui Elon Musk că România este deja un stat suveran și independent

Candidatul liberal pentru Cotroceni a subliniat că România are aceste calități urmare a meritelor pe care această națiune le-a avut, a sacrificiilor pe care le-a făcut pentru a-și dobândi suveranitatea.



'Am văzut o postare a domnului Elon Musk despre România, în care spune că merită să fie suverană. Dacă aș fi președinte, primul lucru pe care l-aș face ar fi să-l sun și i-aș spune că da, România merită să fie suverană, că este suverană din 1877, dacă domnia sa nu știe, că este un stat unitar din 1918, dacă domnia sa nu știe și că deci, sub acest aspect, mulțumim, n-avem nevoie de nimic. Adică suntem un stat suveran demult, suveranitatea este consacrată de Constituția României în vigoare și de tratatele internaționale și sigur că acest lucru este ca urmare a meritelor pe care această națiune le-a avut, a sacrificiilor pe care această națiune le-a făcut pentru a dobândi această suveranitate. Nu e nevoie să ni-l dea cineva prin Twitter', a răspuns Crin Antonescu unei întrebări a presei, despre care ar fi primul lucru pe care l-ar face ca președinte al României.

AGERPRES