„Contra-curentului” spectacol lectură Fabulamundi @ODEON

Texte scrise în cadrul Workshopului de scriere dramatică #4, coordonat de Mihaela Michailov, în cadrul proiectului european Fabulamundi. Playwriting Europe

Dramaturgia: Mihaela Michailov

Regia: George Zamfir

INTRAREA ESTE LIBERĂ.

Cel de-al patrulea WORKSHOP DE SCRIERE DRAMATICĂ din cadrul celei de-a patra ediții, New Voices, a proiectului european Fabulamundi. Playwriting Europe se desfășoară în perioada 8 noiembrie – 18 decembrie 2024, iar finalitatea sa este prezentată sub formă de spectacol lectură pe scena Sălii Studio a teatrului.

Participanții sunt elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani.

Credem că îi cunoaștem. Sunt tinerele și tinerii despre care, de multe ori spunem, că sunt superficiali, că își petrec tot timpul pe Tik Tok, că sunt hiper fragili și blazați. Cât de bine îi cunoaștem de fapt? În timpul atelierului, prin exerciții de scriere dramatică, adolescenții și adolescentele au explorat teme legate de presiunea de a fi mereu mai bun, de anxietăți viitoare, de dependențe și nevoi eliberatoare.

Participanții beneficiază de un workshop și cu dramaturgul catalan Oriol Morales din Barcelona.

Fabulamundi. Playwriting Europe lucrează de peste 10 ani cu artiști, profesioniști și instituții europene, susținând cariera dramaturgilor și promovând un ecosistem divers, durabil, cu egalitate de șanse între genuri.

Ediția actuală cu titlul New Voices are în centru dezvoltarea unei noi generații de autori dramatici, descoperirea și susținerea noilor voci, sub coordonarea unor dramaturgi mentor care formează Comunitatea Fabulamundi.