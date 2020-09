Dirty Shirt aniversează 25 de ani printr-un concert special!

Chiar dacă pandemia de Covid 19 a făcut ca evenimentele rock să fie o raritate în această perioadă, maramureșenii doresc să fie alături de fani, fapt pentru care trupa va organiza 25 Dirty Years – Pandemic Special, pe 25 septembrie 2020, la Arenele Romane din București, un eveniment special la care vor urca pe scenă 15 artiști ( Dirty Shirt + invitați) și unde formația, alături de cei prezenți, vor face o incursiune și vor cânta împreună cele mai reprezentative piese din discografia Dirty Shirt.



Un eveniment ce nu trebuie ratat!

Cu această ocazie Dirty Shirt a lansat o ediție specială (și limitată) de tricouri ce poate fi precomandata prin email (alaturi de alte produse de merch) și ridicată la concertul de la Arenele Romane, sau comandată cu livrare la domiciliu.



Grafica materialelor a fost concepută de către Cristi Bălănean, chitaristul formației Dirty Shirt.

”Planul era să facem toamna aceasta un turneu aniversar Dirty Shirt 25 de ani, cu o super producție, însă în momentul actual pare imposibilă organizarea unui turneu de o asemenea anvergura. Evident, ne e tare dor de un concert și ne dorim mult, în ciuda unui an teribil, să sărbătorim acest eveniment împreună. În același timp, e foarte important să putem asigura toate condițiile necesare pentru siguranța publicului nostru. De aceea, am ales să organizăm un eveniment special la Arenele Romane din Bucuresti, singurul concert open air Dirty Shirt din acest an și probabil ultimul din 2020. Va asteptam cu mare drag!”, a declarat Mihai Tivadar, leaderul formației Dirty Shirt.

25 Dirty Years – Pandemic Special va respecta toate restricțiile impuse la perioada respectivă.

Pentru ca persoanele din aceeași familie să poată sta grupate, este recomandat ca aceștia să achiziționeze biletele într-o singură comandă.

Până la întâlnirea live cu trupa, vă invităm să ascultați ultimele piese lansate de maramureșeni:

Geamparalele, Pălinca, Resonate (The Prodigy Quarantine Metal Cover), Away (Quarantine Orchestral Arrangement).

Fără îndoială, Dirty Shirt este una din cele mai originale și iubite formații de rock din România, singura formație românească participantă la Wacken Open Air 2019 unde a adunat un public de peste 8000 de oameni, cunoscută datorită măiestriei cu care combină elementele muzicale moderne din rock / metal cu influențe tradiționale din Europa de Est, dar și world music, funk, electro, etc.

Dirty Shirt a fost reconfirmata în 2021 la toate martile festivalurile anulate anul acesta: Pol'and Rock (cel mai mare festival de muzica din Europa), Reload Festival (Germania), Dong Open (Germania), Plane`R Fest (Franța), Festival les Bichoiseries (Franța), dar și pentru alte evenimente din Romania.

Reamintim că ultimul material discografic, intitulat „Letchology”, a fost lansat pe data de 8 martie 2019, prin casele de discuri Rock Attack Records / Cargo Records (world wide) și Apathia Records / Season of Mist (Franța).

Dirty Shirt (Foto: Ciprian Vlăduț)