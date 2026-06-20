Dua Lipa, nuntă de vis în Sicilia

Artista britanică, în vârstă de 30 de ani, a distribuit un set de fotografii spectaculoase de la ceremonia desfășurată la începutul acestei luni, însoțite de un mesaj simplu, dar emoționant: „Mr & Mrs”.

O rochie Chanel Haute Couture spectaculoasă

Pentru marele eveniment, Dua Lipa a ales o creație exclusivistă Chanel Haute Couture, semnată de Matthieu Blazy. Rochia impresionantă a fost decorată cu pene, cristale și detalii realizate manual în atelierele celebrei case de modă din Paris, scrie Page Six.

Potrivit Chanel, voalul miresei a fost brodat manual cu mărgele și pene, fiind completat de aplicații din organza decupate și aplicate individual. Ținuta a fost accesorizată cu pantofi din satin alb creați special pentru artistă de atelierul Massaro.

La rândul său, actorul Callum Turner, în vârstă de 36 de ani, a purtat un costum personalizat Louis Vuitton.

O nuntă de lux în Sicilia

Fotografiile surprind momente intime și romantice dintre cei doi proaspăt căsătoriți, de la îmbrățișări sub voalul de mireasă până la imagini în care deschid șampania și dansează alături de invitați.

Potrivit publicațiilor internaționale, weekendul nunții din Sicilia a fost unul extrem de exclusivist. Cuplul ar fi rezervat integral un hotel pentru invitați și a organizat o petrecere care s-a desfășurat pe parcursul a trei zile.

Evenimentul a avut loc la Villa Valguarnera din Bagheria, în apropiere de Palermo, una dintre cele mai spectaculoase locații istorice din sudul Italiei.

S-au căsătorit mai întâi la Londra

Înainte de ceremonia grandioasă din Italia, Dua Lipa și Callum Turner și-au unit destinele într-o ceremonie civilă discretă, organizată în luna mai la Old Marylebone Town Hall din Londra.

Atunci, artista a purtat o rochie Schiaparelli Haute Couture creată special pentru ea, iar actorul a ales un costum elegant Ferragamo.

O poveste de dragoste începută în 2024

Primele zvonuri despre relația dintre Dua Lipa și Callum Turner au apărut în ianuarie 2024, după ce cei doi au fost surprinși împreună la petrecerea organizată după premiera serialului „Masters of Air”.

La doar câteva luni după apariția speculațiilor, cei doi și-au afișat public relația, iar în iunie 2025 artista a confirmat oficial logodna.

Într-un interviu acordat revistei Vogue, Dua Lipa a vorbit despre inelul de logodnă creat special pentru ea și despre sentimentele pe care le are față de actor.

„Sunt obsedată de acest inel. Mă reprezintă perfect. Este minunat să știi că persoana cu care îți vei petrece restul vieții te cunoaște atât de bine”, a declarat artista.

Vedeta a mărturisit că abia după logodnă a înțeles cu adevărat semnificația căsătoriei.

„Decizia de a îmbătrâni împreună, de a construi o viață și de a rămâne cei mai buni prieteni pentru totdeauna este un sentiment cu adevărat special”, a spus Dua Lipa.

Fotografiile publicate acum confirmă că unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz-ul internațional trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viață.