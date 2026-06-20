Scut în jurul lui Ilie Bolojan! Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru intră în PNL înainte de Congres

Cei doi ar urma să susțină moțiunea cu care liderul liberal Ilie Bolojan va candida la Congresul PNL programat sâmbătă, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice.

Congresul PNL va avea loc duminică.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat vineri că, în urma ședinței Consiliului Național, a fost convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00.

El a anunțat că va candida, la congres, la președinția partidului.

Schimbările propuse în statut ar urma să consolideze autoritatea președintelui și a Biroului Politic Național. De asemenea, ar limita pârghiile de influență ale grupării apropiate de Adrian Veștea.

(sursa: Mediafax)