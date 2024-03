Elena Gheorghe sărbătorește 20 de ani de carieră la Sala Radio

Joi, 7 martie 2024 (de la 19.00), artista va urca pe scena Sălii Radio în evenimentul intitulat „EMBRACEABLE YOU”, dirijat de SIMONA STRUNGARU:

„Ne bucurăm să celebrăm cei 20 de ani de activitate muzicală ai Elenei Gheorghe prin concertul nostru intitulat Embraceable You, în care binecunoscuta cântăreață intră alături de noi în lumea muzicii de jazz. Auditoriul nostru se va delecta cu piesele ce vor face parte din repertoriul concertului, dintre care amintim Mas Que Nada, Mambo Italiano sau Fly Me to the Moon.”

declară Simona Strungaru, dirijoarea Big Band-ului Radio România