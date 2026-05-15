Haos la Eurovision 2026! Cinci țări au boicotat concursul, iar arena din Viena a explodat în proteste

Eurovision 2026, între muzică și scandal politic. Concursul de la Viena, marcat de boicoturi și proteste fără precedent

Eurovision Song Contest 2026, organizat la Viena cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a competiției, se desfășoară într-o atmosferă tensionată, dominată mai degrabă de dispute politice decât de muzică. Deși Spotify susține că o piesă de succes în 2026 ar trebui să aibă un tempo de 127 BPM, măsura de patru pătrimi și tonalitatea Fa Major, adevăratul „hit” al acestui an este controversa care a cuprins întregul concurs, potrivit Euronews.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă. Cu doar 35 de țări participante — cel mai mic număr din 2003 până în prezent — competiția pare tot mai afectată de realitățile geopolitice ale Europei.

Boicot fără precedent la Eurovision 2026

Cinci țări europene — Spania, Irlanda, Țările de Jos, Slovenia și Islanda — au decis să boicoteze concursul din cauza participării Israelului. Este considerat cel mai amplu val de retrageri politice din istoria modernă a Eurovisionului.

Mai mult, Slovenia a ales un gest simbolic puternic: televiziunea publică a înlocuit transmisia live a concursului cu o serie documentară intitulată „Voices of Palestine”, în semn de protest față de includerea Israelului în competiție.

În interiorul arenei Stadthalle din Viena, atmosfera a fost extrem de tensionată. Reprezentantul Israelului, Noam Bettan, a reușit să se califice în finală în mijlocul unui val simultan de aplauze și proteste.

Israelul, în centrul controverselor

După confirmarea oficială a participării Israelului în luna decembrie, președintele Isaac Herzog a declarat că țara sa „merită să fie reprezentată pe orice scenă internațională”, descriind participarea drept un simbol al „solidarității, fraternității și cooperării”.

La rândul lor, oficialii israelieni au acuzat existența unei campanii coordonate împotriva participării Israelului la Eurovision. Ministerul pentru Afacerile Diasporei din Israel a susținut că a identificat o creștere semnificativă a mesajelor antisemite și anti-Israel în jurul concursului.

În ciuda controverselor, Eurovision rămâne unul dintre cele mai urmărite evenimente televizate din lume. Organizatorii susțin că ediția precedentă a fost urmărită de peste 160 de milioane de telespectatori la nivel global, ceea ce transformă actuala ediție într-o miză uriașă atât financiar, cât și de imagine.

România s-a calificat în finala Eurovision 2026

În mijlocul tuturor controverselor, România a obținut calificarea în finala de sâmbătă de la Viena. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a impresionat publicul și juriile cu piesa „Choke Me”.

Țările calificate după semifinala de joi sunt:

Bulgaria – Dara, „Bangaranga”

Ucraina – Leléka, „Ridnym”

Norvegia – Jonas Lov, „Ya Ya Ya”

Australia – Delta Goodrem, „Eclipse”

România – Alexandra Căpitănescu, „Choke Me”

Malta – Aidan, „Bella”

Cipru – Antigoni, „Jalla”

Albania – Alis, „Nân”

Danemarca – Soren Torpegaard Lund, „For Vi Gar Hjem”

Cehia – Daniel Zizka, „Crossroads”

Nu au reușit să se califice:

Azerbaidjan – Jiva, „Just Go”

Luxemburg – Eva Marija, „Mother Nature”

Armenia – Simón, „Paloma Rumba”

Elveția – Veronica Fusaro, „Alice”

Letonia – Atvara, „Ena”

Cine s-a calificat după prima semifinală

După semifinala desfășurată marți, alte 10 țări au obținut calificarea pentru marea finală:

Grecia – Akylas, „Ferto”

Finlanda – Linda Lampenius și Pete Parkkonen, „Liekinheitin”

Belgia – Essyla, „Dancing on the Ice”

Suedia – Felicia, „My System”

Republica Moldova – Satoshi, „Viva, Moldova!”

Israel – Noam Bettan, „Michelle”

Serbia – Lavina, „Kraj mene”

Croația – Lelek, „Andromeda”

Lituania – Lion Ceccah, „Solo quiero mas”

Polonia – Alicja, „Pray”

Au fost eliminate:

Estonia – Vanilla Ninja, „Too Epic to Be True”

Georgia – Bzikebi, „On Replay”

Muntenegru – Tamara Zivkovic, „Nova zora”

Portugalia – Bandidos do Cante, „Rosa”

San Marino – Senhit, „Superstar”

Marile puteri ale Eurovisionului intră direct în finală

Așa-numitul grup „Big Five”, format din Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, are asigurată calificarea directă în finală datorită contribuțiilor financiare majore la organizarea concursului. Lor li se alătură și Austria, țara gazdă a ediției din acest an.