Festivalul Internațional de Teatru Idiș TES FEST, ediția a VIII-a

Programul TES FEST va include concerte și spectacole de teatru, astfel:

Joi, 25 mai, ora 19.00 – Concert DI YIDISHE NESHOME (THE JEWISH SOUL) (Germania & SUA)

Vineri, 26 mai, ora 16.00 – Spectacol MANSDORF / PREMIERĂ (Teatrul Evreiesc de Stat, România)

Sâmbătă, 27 mai, ora 19.00 – Spectacol FROM SHTETL TO BROADWAY (Israel)

Duminică, 28 mai, ora 19.00 - Spectacol ROMANIA GIVES A PRESENT TO THE WORLD (SUA)

Luni, 29 mai, ora 19.00 - Spectacol DER STUREM. CWISZYN (THE TEMPEST. IN BETWEEN) (Teatr Zydowski im. Estery Rachel i Idy Kaminskich, Polonia)

Marți, 30 mai, ora 19.00 - Spectacol LEB UN LAKH (LIVE AND LAUGH) (Co-producție SUA & România)

Festivalul Internațional de Teatru Idiș TES FEST își propune să celebreze în fiecare an Ziua Limbii și Teatrului Idiș, să creeze o poartă spre cunoaștere, înțelegere și diversitate culturală.