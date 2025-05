Frequenza Festival – programe și interpretări excepționale în patru seri de muzică de cameră - între 22 și 25 mai 2025, la București

Evenimentul îi are ca directori muzicali pe doi artiști de renume internațional: Serghei Nakariakov, supranumit „Paganini al trompetei” și Maria Meerovitch, pianistă recunoscută pentru stilul muzical poetic și colaborările sale de prestigiu.

Alături de aceștia, Frequenza Festival reunește o pleiadă de muzicieni de top din întreaga lume: Kristóf Baráti, Kevin Zhu, Pavel Berman, Eva Bindere, Jing Zhao, Zvi Plesser, Roman Spitzer, Sergio Carolino, David Taylor, Elias Faingersch și, din partea scenei românești de jazz, Sebastian Burneci.

Programul Frequenza Festival 2025 include lucrări semnate de marii clasici – Bach, Beethoven, Brahms – reinterpretate prin aranjamente originale, alături de partituri impresioniste, lucrări moderne de muzică de cameră și fuziuni îndrăznețe între muzica clasică și jazz, într-o formulă artistică unică în peisajul cultural românesc.

Ziua 1 – joi, 22 mai 2025, ora 19:00 - „The Three B’s: Bach, Beethoven, Brahms”. Se anunță a fi un concert de deschidere surprinzător, dedicat celor trei titani ai muzicii clasice – Bach, Beethoven și Brahms – într-un program ce traversează capodopere reinterpretate în manieră inovativă: Bach - selecții din Variațiunile Goldberg, aranjate pentru trio de coarde (Kevin Zhu, Roman Spitzer, Jing Zhao); Beethoven - Cvartet pentru pian nr. 3 în Do major (Baráti, Spitzer, Zhao, Meerovitch); Brahms - Trio pentru corn, vioară și pian în Mi bemol major, op. 40 (Baráti, Meerovitch, Nakariakov).

Ziua 2 – vineri, 23 mai 2025, ora 19:00, se va desfășura sub titlul „The Impressions” și va fi alcătuită dintr-un program cu accente impresioniste, ce evocă imagini sonore profund cinematice, care transformă sunetul în poveste. Din program: Ysaÿe - Sonata pentru două viori (Pavel Berman, Eva Bindere); Kodály - Sonatina pentru violoncel și pian (Jing Zhao, Maria Meerovitch); Glazunov - Cvintet de coarde în La major, op. 39 (Berman, Bindere, Spitzer, Plesser, Zhao); Seara se va încheia cu programul special Kopfkino – un concert performativ pentru alămuri, în care muzica evocă imagini interioare și senzații profunde. Fără decoruri sau ecran, doar sunetul devine mijlocul prin care publicul este invitat să-și construiască propriul film interior (David Taylor, Elias Faingersch, Serghei Nakariakov). Un moment de dialog sonor între instrumente și culori timbrale neobișnuite, în care muzica clasică capătă o dimensiune reflexivă.

Ziua 3 – sâmbătă, 24 mai 2025, ora 19:00 – „Marele Concert”: o celebrare a versatilității muzicii de cameră, de la duo-uri lirice până la ansambluri de forță, într-un program echilibrat între delicatețe și exuberanță. Din program: Schumann - Adagio și Allegro pentru corn și pian, op. 70 – în versiune pentru fligorn (Nakariakov, Meerovitch); Martinů - 3 Madrigale pentru vioară și violă (Zhu, Spitzer); Poulenc - Sonata pentru corn, trompetă și trombon – rearanjament pentru fligorn, trombon și trombon bas (Nakariakov, Faingersch, Taylor); Händel/Halvorsen - Passacaglia pentru vioară și violoncel (Baráti, Plesser); Franck: Cvintet cu pian în fa minor (Baráti, Zhu, Spitzer, Plesser, Meerovitch). Programul acestei seri aduce în prim-plan intensitatea emoțională a muzicii de cameră, într-un parcurs sonor marcat de contraste expresive și echilibru interpretativ.

Ziua 4 - duminică, 25 mai 2025, ora 19:00 - „Brass Fusion Finale”. Ultima seară propune un dialog spectaculos între improvizație, muzică clasică și jazz, într-o explozie de sunet și creativitate: Brass Fusion - concert extraordinar cu Sergio Carolino, David Taylor, Elias Faingersch, Serghei Nakariakov, invitat special fiind Sebastian Burneci, unul dintre cei mai proeminenți reprezentanți ai jazzului românesc. Finalul festivalului devine astfel o celebrare a libertății creative, în care granițele stilistice sunt depășite, iar sunetul devine spațiu de explorare și reinventare.

Paralel concertelor principale, în datele de 20, 24 și 25 mai, festivalul oferă tinerilor muzicieni o serie de masterclass-uri găzduite de Universitatea Națională de Muzică din București. Deschise gratuit publicului, aceste sesiuni interactive oferă o oportunitate unică de a descoperi universul muzicienilor invitați, de a le observa tehnica îndeaproape și de a explora arta interpretării celor mai renumite opusuri camerale din istoria muzicii.

Festivalul Frequenza promite să fie o experiență muzicală memorabilă, o călătorie extraordinară prin universul sunetelor.

Biletele pentru Frequenza Festival sunt puse în vânzare pe platforma Eventim.ro, iar prețul unui bilet este de 100 lei. Elevii, studenții și pensionarii se bucură de prețuri speciale: 50 lei / concert.

Frequenza Festival este un eveniment desfășurat sub Patronajul Ministerului Culturii.

Organizator: Frequenza

Co-organizator: ARTEXIM

Parteneri: Muzeul Național de Artă al României, Universitatea Națională de Muzică din București, Radio România, Orchestrele și Corurile Radio România

Parteneri media: Radio România Muzical, RFI România, Observator cultural, Zile și Nopți, Buletin de București, Nine O’Clock

Recomandat de: Radio Guerrilla

