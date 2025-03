Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Israel participă la Eurovision cu piesa unei supravieţuitoare a atacului Hamas din 7 octombrie Israel participă la Eurovision cu piesa unei supravieţuitoare a atacului Hamas din 7 octombrie

Israel participă la Eurovision cu piesa unei supravieţuitoare a atacului Hamas din 7 octombrie

Israelul a prezentat duminică piesa "New Day Will Rise", cu care va participa la ediţia din acest an a Eurovision, cu două luni înainte de competiţia ce va fi găzduită de oraşul elveţian Basel, transmite DPA.