Lisa Marie Presley va fi înmormântată la Graceland-ul Regelui Elvis

Lisa Marie Presley a murit joi, la vârsta de 54 de ani, după ce a fost transportată de urgență la un spital din zona Los Angeles, în urma unui stop cardiac suferit în locuința sa.

„Ultimul loc de odihnă al Lisei Marie va fi la Graceland, alături de iubitul ei fiu Ben”, a declarat un reprezentant al fiicei sale, actrița Riley Keough, în vârstă de 33 de ani. De asemenea, Lisa Marie mai are două gemene Finley și Harper, în vârstă de 14 ani.

Cu două zile înainte de deces, Lisa Marie Presley apăruse alături de mama ei, Priscilla Presley, la premiile Globul de Aur, unde actorul Austin Butler a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea tatălui său, în filmul „Elvis” și le-a adus un omagiu ambelor femei în discursul de mulțumire.

„Inima mea este complet zdrobită pentru Riley, Finley, Harper și Priscilla la pierderea tragică și neașteptată a Lisei Marie”, a declarat Butler vineri într-un comunicat.

„Sunt veșnic recunoscător pentru timpul în care am fost suficient de norocos să fiu lângă lumina ei strălucitoare și voi prețui pentru totdeauna momentele de liniște pe care le-am împărtășit. Căldura, dragostea și autenticitatea ei vor fi mereu amintite”.

Fiul Lisei Marie Presley, Benjamin Keough, a murit în 2020, la vârsta de 27 de ani, după ce s-a sinucis. Lisa Marie Presley și-a amintit de fiul ei într-un eseu din acest an pentru revista People, pe care l-a postat pe Instagram, descriindu-se ca fiind „distrusă” de moartea lui.

Fiind singura fiică a lui Elvis Presley, Lisa Marie a devenit proprietara conacului Graceland al tatălui ei, o populară atracție turistică din oraș. Ea avea nouă ani când Elvis a murit acolo din cauza unei insuficiențe cardiace, în august 1977, la vârsta de 42 de ani.

Elvis Presley și alți membri ai familiei sale sunt înmormântați la Graceland's Meditation Garden.

Omagii aduse Lisei Marie Presley au continuat să curgă vineri.

„În ultimul an, întreaga familie a filmului Elvis și eu am simțit privilegiul îmbrățișării Lisei Marie”, a declarat Baz Luhrmann, regizorul filmului „Elvis”, pe Instagram.

„Pierderea ei bruscă și șocantă a devastat oameni din întreaga lume”.

Aflată în centrul atenției celebrităților încă de la naștere, Lisa Marie și-a început propria carieră muzicală cu un album de debut în 2003, „To Whom It May Concern”.

Acesta a fost urmat de „Now What” din 2005, iar ambele au ajuns în top 10 al clasamentului Billboard 200 album. Un al treilea album, „Storm and Grace”, a fost lansat în 2012. Cântărețul Billy Idol a postat pe Twitter o fotografie cu ei împreună și a spus că ea a fost „foarte iubitoare cu mine”, adăugând: „În Memphis, în anii '90, mi-a oferit o vizionare a secțiunilor private din Graceland, ceea ce a fost foarte special”.

(sursa: Mediafax)