Miley Cyrus dezvăluie secretul vocii sale răgușite: Are un polip pe corzile vocale

„Am un polip foarte mare pe corzile vocale, care îmi conferă o mare parte din timbrul și textura care mă fac să fiu ceea ce sunt", a explicat Cyrus în emisiunea lui Zane Lowe de pe AppleMusic.

„Dar este extrem de greu să cânt cu el, pentru că este ca și cum ai alerga un maraton cu greutăți la glezne".

Miley suferă de edem Reinke, o leziune benignă la nivelul corzilor vocale care provoacă acumularea excesivă de lichid și îngroșarea țesuturilor. Această afecțiune rară alterează vocea pacientului și este mai frecventă la persoanele peste 40 de ani, fiind asociată de obicei cu fumatul excesiv sau suprasolicitarea vocală.

Deși edemul Reinke poate fi tratat prin chirurgie laser, Cyrus respinge ideea, temându-se că ar putea să își piardă identitatea vocală. „Nu sunt pregătită, pentru că este foarte probabil să mă trezesc după operație și să nu mă mai recunosc", a mărturisit ea.

Cântăreața a precizat că, deși consumul de alcool, fumatul și petrecerile din tinerețe nu au ajutat-o, acestea nu sunt cauza principală: „Vocea mea a sunat întotdeauna așa".

Noul album „Something Beautiful" vine la trei ani după „Endless Summer", care conținea hitul mondial „Flowers", și include single-ul „End of The World" și un duet surprinzător cu supermodela Naomi Campbell, intitulat „Every Girl You've Ever Loved".

(sursa: Mediafax)