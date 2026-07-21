Nume românești pe scene muzicale din Spania, Austria, Norvegia și Israel

Institutul Cultural Român de la Madrid sprijină participarea trupei de jazz Amphitrio la două importante evenimente culturale din Spania: cea de-a 61-a ediție a Festivalului Internațional „Jazzaldiaˮ din San Sebastián, cel mai vechi festival de jazz din Spania, desfășurat în perioada 22-26 iulie 2026, și Festivalul „Grădina Simțurilor” (El Jardín de los Sentidos), organizat la Palatul Quintanar din Segovia. Concertele susținute de Amphitrio vor avea loc în zilele de 23 și 24 iulie 2026, ora 22.15, pe scena Frigo Gunea din San Sebastián, respectiv 25 iulie 2026, ora 21.30, în grădina Palatului Quintanar din Segovia.

Cele două evenimente fac parte dintr-un turneu mai amplu al formației Amphitrio în Spania, care include, de asemenea, recitaluri la Barcelona (16 iulie, Jamboree Jazz Club), Valencia (19 iulie, Matisse Club) și Madrid (26 iulie, Sala Jazzville), confirmând prezența tot mai activă a jazzului românesc pe scena muzicală spaniolă.

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Răzvan Florescu Quartet concertează, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Viena, în cadrul festivalului „Jazz im Sommer” din Bad Ischl, important eveniment dedicat jazzului în Austria. Concertul va avea loc joi, 23 iulie 2026, de la ora 19.30, la PKS – Villa Rothstein din Lauffen, Bad Ischl, Austria. Avându-i în componență pe muzicienii Răzvan Florescu (vibrafon), Vlad Briciu (clape), Dimitrie Cristian Milea (bas electric) și Horia Stanciu (tobe), ansamblul va interpreta compoziții originale semnate de liderul formației, reunite pe albumul de debut, „Sketches” (2024), ce îmbină limbajul jazzului contemporan cu influențe din muzica clasică, world music și sonorități electronice.

După recitalul de la Bad Ischl, Răzvan Florescu Quartet va susține un al doilea concert în Austria, la sediul Institutului Cultural Român de la Viena, în data de 28 iulie 2026, cu începere de la ora 19:00, la care publicul are acces liber, cu înregistrare prealabilă la uawg@rkiwien.at. Turneul european al formației mai include concerte la Passau, în Germania, pe 24 iulie, și la Brno, în Cehia, pe 27 iulie.

Festivalul internațional „Jazz im Sommer” este organizat de Asociația Jazzfreunde Bad Ischl, cu sprijinul Bad Ischl – Salzkammergut Stadt der Kultur, Kultur Kammergut și Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ). Festivalul reunește anual artiști și proiecte reprezentative ale jazzului contemporan, promovând diversitatea expresiilor muzicale și dialogul intercultural.

Tânăra oboistă Viviana Antonia Ilea participă, în perioada 22-25 iulie 2026, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Stockholm, la Kunst & Musikkfestival (K&Mfest) Stavanger, eveniment dedicat muzicii de cameră și dialogului artistic din Norvegia. Participarea are loc în parteneriat cu Kunst & Musikkfestival Stavanger și Ambasada României în Regatul Norvegiei și contribuie la promovarea internațională a tinerilor muzicieni de origine română, precum și la consolidarea colaborărilor culturale dintre România și Norvegia.

Viviana Antonia Ilea va lua parte, începând cu 22 iulie, la repetițiile pentru Concertul dublu de Johann Sebastian Bach pentru vioară și oboi, alături de violonistul Philippe Graffin și de o orchestră de coarde. Muziciana va pregăti, de asemenea, coralul BWV 159, cu partidă de oboi obbligato, în colaborare cu baritonul Aksel Rykkvin. Concertul principal va avea loc vineri, 24 iulie 2026, de la ora 19:00, la Biserica St. Olav din Avaldsnes. Programul serii cuprinde lucrări de Johann Sebastian Bach: Concertul dublu pentru două viori, BWV 1043; Concertul dublu pentru vioară și oboi și coralul BWV 159. Fondat în 2007 de Ingrid Catharina Geuens, director artistic al evenimentului, Kunst & Musikkfestival Stavanger reunește artiști și muzicieni din diferite țări și creează contexte de întâlnire între muzică și celelalte discipline artistice.

Viviana Antonia Ilea este o tânără oboistă de origine română formată în mediul muzical norvegian. În prezent, studiază la Hochschule für Musik Hanns Eisler din Berlin. Printre realizările sale se numără obținerea, în repetate rânduri, a Premiului I la Ungdommens Musikkmesterskap – UMM, competiția națională norvegiană destinată tinerilor muzicieni. În 2022, Viviana Antonia Ilea s-a numărat printre puținii participanți calificați în etapa națională a competiției la două instrumente diferite: oboi și pian. De asemenea, a fost distinsă de două ori cu Bergen Kommunes Talentstipend, bursa pentru tinere talente acordată de Municipalitatea Bergen.

În Israel, soprana Adina Nițescu, tenorul George Vîrban și regizorul român Andrei Munteanu participă la ediția 2026 a Festivalului Internaţional de Operă de la Ierusalim, desfășurată între 24 și 30 iulie în mai multe spații din Ierusalim și Tel Aviv. Institutul Cultural Român de la Tel Aviv continuă colaborarea tradițională cu Festivalul Internaţional de Operă de la Ierusalim, ca urmare a succesului constant de care s-au bucurat proiectele comune anterioare.

Tenorul George Vîrban va participa la producția operei Così fan tutte de W. A. Mozart, interpretând rolul Ferrando. Spectacolele vor avea loc în data de 25 iulie 2026, la Muzeul de Artă din Tel Aviv, și în data de 27 iulie 2026, la Teatrul din Ierusalim. Soprana Adina Nițescu va susține o serie de trei workshop-uri în cadrul Festivalului Internaţional de Operă de la Ierusalim, iar regizorul Andrei Munteanu va pune în scenă spectacolul La Traviata de G. Verdi, a cărui premieră este programată pe 29 iulie 2026, la Teatrul din Ierusalim.