BYD vs. Tesla: cum schimbă producătorii chinezi piața electricelor din România

BYD a depășit Tesla la înmatriculările de mașini electrice noi în România, în 2026. Cum a reușit expansiunea rapidă și ce urmează pentru piața auto electrică.

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De la 3 mașini vândute, la lupta pentru primul loc

Cifrele arată cât de rapidă a fost ascensiunea BYD pe piața românească: în intervalul ianuarie-mai 2025, compania chineză vânduse în România doar trei mașini electrice. Un an mai târziu, în aceeași perioadă din 2026, BYD a depășit Tesla și a preluat locul 1 în topul înmatriculărilor de mașini electrice noi, conducând și segmentul plug-in hybrid - o premieră absolută pentru piața românească.

Bătălia rămâne însă departe de a fi tranșată definitiv. În luna iunie, Tesla a revenit în forță: Tesla Model 3 a devenit cel mai înmatriculat automobil electric din România, cu 494 de unități, urmat de Tesla Model Y, cu 325 de unități - o revenire explicată parțial de lichidarea stocurilor de sfârșit de serie și de reduceri de preț. Doar în prima jumătate a anului, România a înregistrat 8.947 de vehicule electrice noi, plasând 2026 pe traiectoria celui mai bun an din istoria pieței locale de mobilitate electrică.



Cifrele exacte ale duelului, la jumătatea anului

O analiză PLUS-AUTO.RO, bazată pe datele oficiale ale primului semestru din 2026, arată cât de strânsă e, de fapt, competiția: Tesla a înregistrat 2.446 de autoturisme (1.459 noi și 987 rulate), în timp ce BYD a ajuns foarte aproape, cu 2.340 de unități - însă cu o structură complet diferită, 2.140 mașini noi și doar 200 rulate, semn al intrării foarte recente a mărcii pe piața locală.

Dacă analiza se limitează strict la mașinile electrice noi, diferența se îngustează și mai mult: BYD a înmatriculat 1.092 de unități, față de 1.459 pentru Tesla. Pe segmentul mașinilor electrice la mâna a doua, însă, Tesla rămâne lider detașat, cu 987 de unități - firesc, având în vedere că marca americană e prezentă pe piața românească de mult mai mult timp, ceea ce a creat deja un parc auto rulat semnificativ.

Modelul BYD Dolphin Surf s-a impus constant, lună de lună, pe locul doi în topul celor mai vândute mașini 100% electrice din România, în spatele lui Tesla Model Y, alături de alte modele chinezești precum Sealion 7 și Atto 2, care își consolidează rapid prezența în topurile lunare.

Cum a reușit BYD o expansiune atât de rapidă

Explicația nu ține doar de prețuri competitive. BYD a ales, pentru piața românească, un model de operare neobișnuit printre producătorii chinezi: compania și-a deschis o filială proprie (National Sales Company), administrând direct activitățile comerciale, de marketing și post-vânzare, în loc să lucreze printr-un importator independent, model folosit de majoritatea celorlalți producători auto. La un an de la intrarea pe piață, BYD a ajuns la o rețea de 30 de dealeri autorizați, deschizând noi centre de vânzări prin foști dealeri ai unor mărci tradiționale precum Peugeot, Opel, Skoda sau Mercedes-Benz - extindere care nu a fost, însă, lipsită de tensiuni, unii dealeri reclamând clauze contractuale considerate excesiv de dure.

La nivel european, expansiunea BYD e la fel de spectaculoasă: vânzările companiei în Europa au crescut cu 270% în 2025, la aproape 188.000 de vehicule, iar în primele cinci luni din 2026 au depășit deja 100.000 de unități, o creștere de peste 50% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania are deja fabrici în Ungaria și Turcia și analizează deschiderea unei a doua uzine europene, în Spania sau Franța, tocmai pentru a evita taxele vamale impuse de UE producătorilor chinezi de mașini electrice.

Umbra tarifelor europene

Contextul din spatele acestei curse nu e deloc unul liniar. Uniunea Europeană a impus deja taxe compensatorii suplimentare pentru mașinile electrice fabricate în China, iar Comisia Europeană analizează acum extinderea acestor măsuri și asupra hibridelor plug-in - segment devenit, între timp, una dintre principalele căi de creștere pentru constructori precum BYD, SAIC și Chery, ultimii doi având, la rândul lor, vânzări puternice pe piața românească în 2026. Bruxelles-ul continuă discuții tehnice cu autoritățile chineze pentru o eventuală soluție negociată, compatibilă cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului.

Pe plan financiar, BYD nu traversează o perioadă lipsită de turbulențe: profitul companiei a scăzut cu 41% în februarie 2026, marcând a șasea lună consecutivă de declin, pe fondul încetinirii vânzărilor atât la nivel global, cât și pe piața internă din China. Analiștii rămân, totuși, optimiști în privința continuării expansiunii europene, unde compania câștigă teren constant.

Duelul BYD-Tesla pe piața auto românească

Duelul BYD-Tesla se desfășoară pe fondul unei transformări mai ample a pieței auto din România: în luna mai 2026, autovehiculele electrificate (electrice, hibride și plug-in hibride) au ajuns la o cotă de piață de 68,5% din totalul înmatriculărilor, iar segmentul strict electric (BEV) a înregistrat o creștere de 88% față de anul anterior. Dacia rămâne, per ansamblu, marca cu cele mai multe înmatriculări din România, dar cu o cotă de piață în scădere constantă, pe măsură ce electricele chinezești și americane câștigă tot mai mult teren.

Piața electricelor din România nu mai e, de multă vreme, un teren exclusiv Tesla. BYD a demonstrat, într-un singur an, că poate concura direct pentru primul loc, printr-o combinație de prețuri agresive, o rețea de dealeri în expansiune rapidă și un model de operare direct pe piața locală. Rămâne de văzut dacă eventualele tarife suplimentare ale UE asupra hibridelor plug-in vor încetini acest ritm - sau dacă, dimpotrivă, vor grăbi și mai mult mutarea producției chinezești direct pe teritoriul european.