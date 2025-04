Opera Națională București prezintă, sâmbătă, 12 aprilie, Tosca de Puccini, cu tenorul italian de talie internațională Vittorio Grigolo în rolul Mario Cavaradossi

Astfel, sâmbătă, 12 aprilie, de la 18:30, tenorul italian de talie internațională Vittorio Grigolo va putea fi admirat în Tosca de Puccini, interpretând rolul Mario Cavaradossi.

Tosca (de Giacomo Puccini) – sâmbătă, 12 aprilie, ora 18:30

Inspirată de populara piesă de teatru omonimă a dramaturgului francez Victorien Sardou (1887), opera pucciniană sublimează - în contextul sugerat de împrejurimile Romei (la città eterna) - intriga politică și romantică din vremea războaielor napoleoniene. Dincolo de drama unei mari iubiri - cea dintre o divă a muzicii de operă (Floria Tosca) și un tânăr pictor talentat (Cavaradossi) -, ipostaziată, în preajma anului 1800, pe fundalul unor complicate realități politice europene, în fascinantul spațiu cultural italian, totuși, pentru memoria operistică românească, Tosca de Puccini constituie un titlu de legitimă mândrie, întrucât personajul central feminin (Floria Tosca) a fost creat special pentru vocea legendarei soprane românce Haricleea Darclée, care a interpretat rolul la premiera absolută de la Roma, la 14 ianuarie 1900. Celebra arie Vissi d'arte, inițial inexistentă în partitura originară, a fost elaborată și propusă compozitorului italian de către protagonista premierei absolute, Hariclea Darclée, prima Floria Tosca din istorie.

Tenorul italian Vittorio Grigolo interpretează rolul Mario Cavaradossi din opera Tosca de Giacomo Puccini (sâmbătă, 12 aprilie, ora 18:30)

Cariera muzicală a tenorului italian Vittorio Grigolo este o poveste despre talent, pasiune și dăruire. De la copil solist în Capela Sixtină a palatului papal din Vatican cu Schola Puerorum Cantorum, până la cele mai prestigioase teatre de operă din lume. Născut la Arezzo și crescut la Roma, este unul dintre cei mai importanți tenori ai scenei de operă, având o carieră marcată de întâlniri artistice memorabile: la vârsta de 13 ani, a interpretat rolul băiatului păstor în Tosca la Opera din Roma, alături de Pavarotti, sub bagheta maestrului Daniel Oren.

La 23 de ani, a devenit cel mai tânăr tenor care a inaugurat stagiunea de la Scala din Milano, sub conducerea maestrului Riccardo Muti. În 2010, își face debutul peste ocean în rolul Rodolfo din La bohème de Puccini, devenind o nouă stea a Metropolitan Opera din New York. Vocea sa a fost descrisă de către The New York Times drept un instrument atrăgător, arzător și suplu, pe care îl mânuiește cu un efect pasional.

Cariera sa este într-o continuă ascensiune pe cele mai prestigioase scene. A susținut numeroase recitaluri și concerte, printre care și un concert în Paris, sub Turnul Eiffel, în fața a 800.000 de spectatori. Cântă sub bagheta celor mai mari dirijori și în regia celor mai renumiți regizori, printre care Zeffirelli, care l-a dorit în rolul Rodolfo în transmisia live, de la Metropolitan Opera din New York, a Boemei pucciniene.

Interpretează rolul Alfredo Germont în gara centrală din Zürich și pe cel al lui Nemorino pe aeroportul Malpensa. Printre aparițiile pe marele ecran se numără transmisia live a Rigoletto de pe RAI (Radiotelevisione Italiana), în rolul ducelui de Mantua, într-o producție realizată de Andermann și regizată de Bellocchio, alături de Domingo și Raimondi. Legăturile sale cu muzica pop și marile sale personalități, precum Brian May, Sting și Lucio Dalla, sunt nenumărate. În 2023, a cântat la Senatul Republicii Italiene în prezența șefului statului. Remarcabile sunt și spectacolele sale din noul format Omagiu lui Sinatra.

Printre premiile pe care le-a primit se numără European Border Breakers pentru primul său album solo, Cel mai bun tenor (2011), ECHO Klassik (2011) și Opera News (2018). A câștigat Premiul Caruso, Premiul Puccini, Tiberini d'Oro și Premiul pentru realizări deosebite din partea National Italian American Foundation. A primit Distinguished Artistic Leadership Award din partea Atlantic Council pentru contribuția sa la consolidarea relației transatlantice.

În stagiunea 2024-2025, Vittorio Grigolo revine în rolul Don José din Carmen la Opera de Stat din Viena și Opera de Stat din Hamburg. Pe lângă diverse concerte și recitaluri, inclusiv în Japonia, evoluează la Opera de Stat din Viena în Manon Lescaut de Puccini. Interpretează rolul Nemorino la Opera din Monte Carlo, unde susține și un concert dedicat în întregime lui Frank Sinatra. Apoi, este Cavaradossi în Tosca la Opera de Stat din Berlin și la Opera Națională București, Manrico în Il Trovatore la Viena și Rodolfo în La Bohème la Festivalul Puccini din Torre del Lago.

